Для работы с графическими объектами крайне нужно событие изменения размеров окна графика.
Поясню на одном примере для чего (есть ещё масса примеров, где это будет востребовано).
Имеем свой класс элемент управления "Grid", к примеру:
мы меняем размеры окна и получаем вот такую картину:
теперь вызываем метод класса для изменения размеров и получаем:
Так вот, мы вынуждены самостоятельно постоянно мониторить размеры окна, что не лучшим образом сказывается на общей производительности.
Кроме того мониторить нам нужно не только в OnTick, но и по таймеру, так как тиков к примеру в выходные нет.
Поддерживаю. Более того, нужно вообще событие изменения свойств графика, т.к. иногда приходится мониторить не только изменение размеров окна. Писал пожелание в сервисдеск еще до Нового года.
В ChartEvent может бросать специальное событие об изменении характеристик окна.
Извиняюсь... Не понял - это вопрос или утверждение?
Если утверждение - то бросать то его можно, только мониторить самостоятельно приходится, а это ресурсы...
Если вопрос - то отдельное событие в ChartEvent идеальный вариант....
Мы будем бросать сами такое событие в OnChartEvent, чтобы разработчики могли легко обрабатывать существенные изменения графического окружения.
Задача уже поставлена, посмотрим на решение.
Супер!
Ещё бы с моим тикетом #35077 разобраться...
Почитайте эту статью Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API, в ней автор реализовал масштабирование, возможно вам это поможет
Речь не про масштабирование, а про точку вызова этого масштабирования....
Гнянул бегло, там есть всё то, о чём я писал выше:
Функция OnTimer() следит за изменением размеров окна, и подгоняет размеры табло в случае необходимости, также следит за поступлением сделок как и OnCalculate(), на случай, если тики приходят реже, чем 1 в секунду.
Мы будем бросать сами такое событие в OnChartEvent, чтобы разработчики могли легко обрабатывать существенные изменения графического окружения.
Задача уже поставлена, посмотрим на решение.