Для работы с графическими объектами крайне нужно событие изменения размеров окна графика.

Поясню на одном примере для чего (есть ещё масса примеров, где это будет востребовано).

Имеем свой класс элемент управления "Grid", к примеру:


мы меняем размеры окна и получаем вот такую картину:


теперь вызываем метод класса для изменения размеров и получаем:


Так вот, мы вынуждены самостоятельно постоянно мониторить размеры окна, что не лучшим образом сказывается на общей производительности.

Кроме того мониторить нам нужно не только в OnTick, но и по таймеру, так как тиков к примеру в выходные нет.

 
Поддерживаю. Более того, нужно вообще событие изменения свойств графика, т.к. иногда приходится мониторить не только изменение размеров окна. Писал пожелание в сервисдеск еще до Нового года.
Lizar:
Поддерживаю. Более того, нужно вообще событие изменения свойств графика, т.к. иногда приходится мониторить не только изменение размеров окна. Писал пожелание в сервисдеск еще до Нового года.
Поддержу, я хоть давно и релизовал это в теймере при помощи кастомных событий, но стандартные все же лучше (да и не работают кастомные в тестере пока)...
 
В ChartEvent может бросать специальное событие об изменении характеристик окна.
 
Извиняюсь... Не понял - это вопрос или утверждение?

Если утверждение - то бросать то его можно, только мониторить самостоятельно приходится, а это ресурсы...

Если вопрос - то отдельное событие в ChartEvent идеальный вариант....

 
Мы будем бросать сами такое событие в OnChartEvent, чтобы разработчики могли легко обрабатывать существенные изменения графического окружения.

Задача уже поставлена, посмотрим на решение. 

 
Супер!

Ещё бы с моим тикетом #35077 разобраться...

 
Почитайте эту статью Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API, в ней автор реализовал масштабирование, возможно вам это поможет
 
Речь не про масштабирование, а про точку вызова этого масштабирования....

Гнянул бегло, там есть всё то, о чём я писал выше:


Функция OnTimer() следит за изменением размеров окна, и подгоняет размеры табло в случае необходимости, также следит за поступлением сделок как и OnCalculate(), на случай, если тики приходят реже, чем 1 в секунду.  

void OnTimer()
{
   int x_size=ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
   int y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
   //если изменились размеры окна - обновим табло
 
О, отлично. Просьба аналогичного характера: сделайте событие для OnChartEvent об изменениях в окне "Обзор рынка".  А то самостоятельно приходится отслеживать добавление, удаление или перестановку символов.
