Пожелания для МТ5 - страница 56

Новый комментарий
 

Хотелось бы иметь возможность получать пиксельные координаты объектов привязанных к прайс-тайму. Это даст возможность всязать цены с отображением и избежать неприятностей при разных разрешениях экрана.

Тогда можно будет создать бекгроунд объект тренд-линию которая постоянно перемещается на

(первый видимый бар)( максимум окна)(последний видимый бар)(минимум окна)  и получив её пиксельные координаты пересчитывать все лабели с учётом отображения.

А так в одном разрешение поле чарта имеет 700 пикселей в другом 1000.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Отображение графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Отображение графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Отображение графиков - Документация по MQL5
 

Добрый день!

есть ли возможность в одной платформе МТ5 работать с несколькими графиками на нескольких мониторах одновременно ?

как это реализовано например в платформе Thinkorswim 

 

А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:


[Удален]  
Уважаемые разработчики! Сделайте, пожалуйста, если это возможно, чтобы желтая подсказка в МетаЕдитор, которая включается при написании вызова функции, которя показывает параметры внутри скобок после каждой запятой, переносилась на новую строку, а то в экран не влезает и обрезается.
 

Было бы прекрасно, если новости с терминала открывались в арбузере по умолчанию(FF, opera и т.п.) а не в IE.

Точнее ссылки открываемые при просмотре новости, но думаю это будет сложновато реализовать, хотя... :)

 
Dima_S:

А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:

 

Номер бара делается простейшим индикатором. Сам в четвёрке такое делал. 

[Удален]  
Dima_S:

А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:


Тут сложность будет одна, серийность.

Кому-то 0-й бар нужен как текущий, а кому-то как самый старый, поэтому предложение  Stringo с этой точки зрения одно из самых разумных.

mrProF:

Было бы прекрасно, если новости с терминала открывались в арбузере по умолчанию(FF, opera и т.п.) а не в IE.

Точнее ссылки открываемые при просмотре новости, но думаю это будет сложновато реализовать, хотя... :)

Наверное не очень сложно в реализации (отчет по торгам ведь открывается так). Я лично за.
 
MetaEditor: Автозавершение методов, переменных и т.п. фильтруется при передачи в функцию/метод по типу аргумента, что не всегда удобно.
Например, мы хотим передать значение возвращающее методом объекта, при этом приходиться вводить имя объекта и метод полностью вручную.
Предлагаю оставить фильтр автозавершения, но просто совпадающие переменные ставить вверх списка и подсвечивать допустим зеленым, а все остальные ниже и подсвечивать допустим желтым.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5
 
stringo:

 

Номер бара делается простейшим индикатором. Сам в четвёрке такое делал. 

Понятно.
 
Interesting:

Тут сложность будет одна, серийность.

Кому-то 0-й бар нужен как текущий, а кому-то как самый старый, поэтому предложение  Stringo с этой точки зрения одно из самых разумных.

Наверное не очень сложно в реализации (отчет по торгам ведь открывается так). Я лично за.

Сложностей тут никаких нет - в этом окне отображаются значения, например, для OHLC, также значения индикаторов - им соответствует некий номер бара где находится курсор. Этот номер бара и надо отображать. Потому что приходится считать на экране вручную. Или на каждый график накидывать спец. индикатор простейший.

Просто не логично выводить значение по оси Y, но не выводить для какого значения по оси X.

1...495051525354555657585960616263...119
Новый комментарий