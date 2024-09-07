Пожелания для МТ5 - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы иметь возможность получать пиксельные координаты объектов привязанных к прайс-тайму. Это даст возможность всязать цены с отображением и избежать неприятностей при разных разрешениях экрана.
Тогда можно будет создать бекгроунд объект тренд-линию которая постоянно перемещается на
(первый видимый бар)( максимум окна)(последний видимый бар)(минимум окна) и получив её пиксельные координаты пересчитывать все лабели с учётом отображения.
А так в одном разрешение поле чарта имеет 700 пикселей в другом 1000.
Добрый день!
есть ли возможность в одной платформе МТ5 работать с несколькими графиками на нескольких мониторах одновременно ?
как это реализовано например в платформе Thinkorswim
А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:
Было бы прекрасно, если новости с терминала открывались в арбузере по умолчанию(FF, opera и т.п.) а не в IE.
Точнее ссылки открываемые при просмотре новости, но думаю это будет сложновато реализовать, хотя... :)
А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:
Номер бара делается простейшим индикатором. Сам в четвёрке такое делал.
А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:
Тут сложность будет одна, серийность.
Кому-то 0-й бар нужен как текущий, а кому-то как самый старый, поэтому предложение Stringo с этой точки зрения одно из самых разумных.
Было бы прекрасно, если новости с терминала открывались в арбузере по умолчанию(FF, opera и т.п.) а не в IE.
Точнее ссылки открываемые при просмотре новости, но думаю это будет сложновато реализовать, хотя... :)
Например, мы хотим передать значение возвращающее методом объекта, при этом приходиться вводить имя объекта и метод полностью вручную.
Предлагаю оставить фильтр автозавершения, но просто совпадающие переменные ставить вверх списка и подсвечивать допустим зеленым, а все остальные ниже и подсвечивать допустим желтым.
Номер бара делается простейшим индикатором. Сам в четвёрке такое делал.
Тут сложность будет одна, серийность.
Кому-то 0-й бар нужен как текущий, а кому-то как самый старый, поэтому предложение Stringo с этой точки зрения одно из самых разумных.Наверное не очень сложно в реализации (отчет по торгам ведь открывается так). Я лично за.
Сложностей тут никаких нет - в этом окне отображаются значения, например, для OHLC, также значения индикаторов - им соответствует некий номер бара где находится курсор. Этот номер бара и надо отображать. Потому что приходится считать на экране вручную. Или на каждый график накидывать спец. индикатор простейший.
Просто не логично выводить значение по оси Y, но не выводить для какого значения по оси X.