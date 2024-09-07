Пожелания для МТ5 - страница 57
Сложностей тут никаких нет - в этом окне отображаются значения, например, для OHLC, также значения индикаторов - им соответствует некий номер бара где находится курсор. Этот номер бара и надо отображать. Потому что приходится считать на экране вручную. Или на каждый график накидывать спец. индикатор простейший.
Просто не логично выводить значение по оси Y, но не выводить для какого значения по оси X.
Все логично, по крайне мере для меня. есть день и время бара, есть OHLC, есть определенные показания индюка (кпримеру), но вот привязки к номеру бара нет.
Если и делать привязку к номеру бара то сразу нужно принять за "стандарт" точку отсчета, где расположить 0-й бар.
Вам к примеру удобней чтобы 0-м был самый древний бар, а мне текущий (как в МТ4). И как тут быть?
PS
Те я не за "нумерацию баров",или против нее. Я за то чтобы предложение было сформулировано более четко и устраивало всех (не большинство, а именно всех).
Дело не в этом, а в том, что этого нет :) Про нумерацию баров я вообще не писал - это уже дело разработчиков как :)
Цитирую дословно...
А хорошо бы сюда еще текущий номер бара добавить, было бы удобно:
Один вопрос - Где точку отсчета поставим? если на текущем баре (как в МТ4) я не против, но ведь наверняка найдется и другое мнение.
И как нумеровать будем, с 0 баром или начиная с единицы?
Так я вот о более полной формулировки предложения, например так - предлагаю в окне данных дополнительно выводит номер бара, нумерацию проводить с 1 бара и точкой отчета выбрать самый старый бар в истории.
В больших проектах без него ни куда... :)
Очень не хватает навигатора по коду, вроде Alt+M - только чтобы в отдельном окошке было.
Ну да, в больших проектах существующей навигации явно недостаточно, список функций в большой библиотеке (или в файле с несколькими классами) это явно недостаточное решение.
не знаю как там у MS, а у Борланда подобные навигаторы очень хорошо сделаны. В любом случае или в отдельной вкладке или в отдельном окне хочется иметь нормальную навигацию.
Хотелось бы еще рефракторинг, но думаю об этом, только мечтать можно пока :)
В IntellIJ IDEA хорошо сделано :)
Многое можно хотеть, но навряд ли МЕ будет оставаться бесплатным, если он будет иметь возможности такие например (на скрине видно, что при заполнении переменных функции автоматически появляется список подходящих по типу переменных с учетом глобальной видимости):
Хотелось бы иметь возможность получать пиксельные координаты объектов привязанных к прайс-тайму. Это даст возможность всязать цены с отображением и избежать неприятностей при разных разрешениях экрана.
Тогда можно будет создать бекгроунд объект тренд-линию которая постоянно перемещается на
(первый видимый бар)( максимум окна)(последний видимый бар)(минимум окна) и получив её пиксельные координаты пересчитывать все лабели с учётом отображения.
А так в одном разрешение поле чарта имеет 700 пикселей в другом 1000.
Горячо поддерживаю. Очень хотелось бы.
Возможно несколько скрасило бы отсутствие или заменило бы эту возможность наличие двух взаимно обратных функций пересчёта экранных координат в цено/временные и наоборот.
Очень много хороших возможностей бы появилось. И не видно неприятных побочных эффектов.
// о некорректных результатах использования не говорим. некорректно что угодно можно использовать.
Уже не актуально, разве что для удобства.