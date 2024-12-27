Установка продукта неудалась
Причин может быть несколько -
- неправильный логин во вкладке Сообщество в Метатрейдере (часто логинятся имейлом вместо форумного логина, или зашли на форум с фейсбука или гугла и не имеют форумного пароля и не восстанавливаеют его по линку "забыл пароль"),
- старый билд Метатрейдера,
- отсутствие Internet Explorer последней версии (и неправильные настройки IE),
- VPS провайдер забанен с Маркета (многие последние случаи именно такой причины).
Подробности - см пост #8
- 2021.02.25
- www.mql5.com
И еще есть две короткие ветки на эту тему (но там не рассматривается проблема самого стороннего VPS):
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- 2019.02.16
- www.mql5.com
Причин может быть несколько -
- неправильный логин во вкладке Сообщество в Метатрейдере (часто логинятся имейлом вместо форумного логина, или зашли на форум с фейсбука или гугла и не имеют форумного пароля и не восстанавливаеют его по линку "забыл пароль"),
- старый билд Метатрейдера,
- отсутствие Internet Explorer последней версии (и неправильные настройки IE),
- VPS провайдер забанен с Маркета (многие последние случаи именно такой причины).
Подробности - см пост #8
Спасибо.
Пока подозреваю, что причина в internet explorer.
Что делать, если вдруг vps забанен маркетом?
Спасибо.
Пока подозреваю, что причина в internet explorer.
Что делать, если вдруг vps забанен маркетом?
1. Если VPS забанен (вот пост #19 об этом) - то попросите их сменить IP этого VPS (помню, был тут один случай, и помогло, но это, думаю, было не связано с баном самого провайдера Zomro с подсетями, хотя - кто знает ..).
2. Или менять VPS (у многих VPS есть тестовый бесплатный период, то есть - можно попробовать и подобрать если очень нужно).
3. Несколько месяцев назад наиболее частая причина была в настройках Internet Explorer (у меня тоже был такой случай).
Проверяется просто (если, конечно, есть IE и желательно последней версии на VPS): если можете отправить личное сообщение прямо из Метатрейдера без выскакивания каких-то там окон, предупреждающих о безопасности - то настройки IE позволяют видеть Маркет. На всякий случай можно добавить весь mql5 портал полностьтю или отдельными сайтами в список надежных сайтов.
Но у меня было проще: я пытался отправить сообщение в личку из встроенного в Метатрейдер чата, и у меня выскочило окошко ... что-то типа "хотите добавить?" .. я нажал, что хочу, и оно само добавилось.
ПОМОГИТЕ!! Не удается установить демо советника(любого) в МТ5, проблема началась сегодня! До этого всё работало! Проблема началась сегодня с того, что перестали работать бэктесты на уже установленных демках! в итоге я удалил МТ5 с компа со всеми данными и поставил заново, комп перезагрузил, это домашний комп, не ВПС, в чём может быть проблема??
Причины - пост #2
Еще может быть у вас Windows (Windows 10 64 бит, так?) апгрейдился и слетела активация, в этом случае надо советника удалить из Метатрейдера и загрузить еще раз (с того же Метатрейдера).
- 2021.03.06
- Alexandr Bryzgalov
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Не удается установить продукт на VPS
На домашний ПК встает нормально.
Какие могут быть причины?