Установка продукта неудалась

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Не удается установить продукт на VPS 

На домашний ПК встает нормально.

Какие могут быть причины?

 
Alexandr Bryzgalov:

Не удается установить продукт на VPS 

На домашний ПК встает нормально.

Какие могут быть причины?


в VPS .

 

Причин может быть несколько -

  • неправильный логин во вкладке Сообщество в Метатрейдере (часто логинятся имейлом вместо форумного логина, или зашли на форум с фейсбука или гугла и не имеют форумного пароля и не восстанавливаеют его по линку "забыл пароль"),
  • старый билд Метатрейдера,
  • отсутствие Internet Explorer последней версии (и неправильные настройки IE),
  • VPS провайдер забанен с Маркета (многие последние случаи именно такой причины).

Подробности - см пост

"Установка не удалась" - ошибка в терминале МТ4.
"Установка не удалась" - ошибка в терминале МТ4.
  • 2021.02.25
  • www.mql5.com
Добрый день! Уважаемая администрация или компетентные пользователи...
 

И еще есть две короткие ветки на эту тему (но там не рассматривается проблема самого стороннего VPS):

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Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
Не могу (впервые!) загрузить купленный индикатор на МТ4
  • 2019.02.16
  • www.mql5.com
Приобрёл индикатор для МТ4. Вот этот: [...] И он (впервые!) не загружается. Ни на домашнем компьютере, ни на VPS. Пишет: "Installation is failed...
 
Sergey Golubev:

Причин может быть несколько -

  • неправильный логин во вкладке Сообщество в Метатрейдере (часто логинятся имейлом вместо форумного логина, или зашли на форум с фейсбука или гугла и не имеют форумного пароля и не восстанавливаеют его по линку "забыл пароль"),
  • старый билд Метатрейдера,
  • отсутствие Internet Explorer последней версии (и неправильные настройки IE),
  • VPS провайдер забанен с Маркета (многие последние случаи именно такой причины).

Подробности - см пост

Спасибо.

Пока подозреваю, что причина в internet explorer.

Что делать, если вдруг vps забанен маркетом?

 
Alexandr Bryzgalov:

Спасибо.

Пока подозреваю, что причина в internet explorer.

Что делать, если вдруг vps забанен маркетом?

1. Если VPS забанен (вот пост об этом) - то попросите их сменить IP этого VPS (помню, был тут один случай, и помогло, но это, думаю, было не связано с баном самого провайдера Zomro с подсетями, хотя - кто знает ..).

2. Или менять VPS (у многих VPS есть тестовый бесплатный период, то есть - можно попробовать и подобрать если очень нужно).

3. Несколько месяцев назад наиболее частая причина была в настройках Internet Explorer (у меня тоже был такой случай).
Проверяется просто (если, конечно, есть IE и желательно последней версии на VPS): если можете отправить личное сообщение прямо из Метатрейдера без выскакивания каких-то там окон, предупреждающих о безопасности - то настройки IE позволяют видеть Маркет. На всякий случай можно добавить весь mql5 портал полностьтю или отдельными сайтами в список надежных сайтов.

Но у меня было проще: я пытался отправить сообщение в личку из встроенного в Метатрейдер чата, и у меня выскочило окошко ... что-то типа "хотите добавить?" .. я нажал, что хочу, и оно само добавилось.

Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
  • 2008.06.11
  • www.mql5.com
Добрый день. Проблема такая...
 
ПОМОГИТЕ!! Не удается установить демо советника(любого) в МТ5, проблема началась сегодня! До этого всё работало! Проблема началась сегодня с того, что перестали работать бэктесты на уже установленных демках! в итоге я удалил МТ5 с компа со всеми данными и поставил заново, комп перезагрузил, это домашний комп, не ВПС, в чём может быть проблема??
 
Evgenii-7 #:
ПОМОГИТЕ!! Не удается установить демо советника(любого) в МТ5, проблема началась сегодня! До этого всё работало! Проблема началась сегодня с того, что перестали работать бэктесты на уже установленных демках! в итоге я удалил МТ5 с компа со всеми данными и поставил заново, комп перезагрузил, это домашний комп, не ВПС, в чём может быть проблема??
Теоретически - причин может быть много. Вы посмотрите в логах (в журнале) Метатрейдера - что там написано.
Причины - пост


Еще может быть у вас Windows (Windows 10 64 бит, так?) апгрейдился и слетела активация, в этом случае надо советника удалить из Метатрейдера и загрузить еще раз (с того же Метатрейдера).

Установка продукта неудалась
Установка продукта неудалась
  • 2021.03.06
  • Alexandr Bryzgalov
  • www.mql5.com
Не удается установить продукт на VPS На домашний ПК встает нормально. Какие могут быть причины...
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