Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыПользовательский индикаторParamDouble 

ParamDouble

Получает значение указанного параметра с плавающей точкой.

double  ParamDouble(
   int  index      // номер
   ) const

Параметры

index

[in]  Номер параметра.

Возвращаемое значение

Значение указанного параметра с плавающей точкой, использованного при создании индикатора.

Примечание

Если номер параметра указан неверно или тип параметра не с плавающей точкой, вернется EMPTY_VALUE.