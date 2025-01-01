Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыПользовательский индикаторParamString NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamString Получает значение указанного строкового параметра. string ParamString( int index // номер ) const Параметры index [in] Номер параметра. Возвращаемое значение Значение указанного строкового параметра, использованного при создании индикатора. Примечание Если номер параметра указан неверно или тип параметра не строковый, вернется пустая строка. ParamDouble Type