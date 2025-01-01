Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыПользовательский индикаторParamLong NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamLong Получает значение указанного целочисленного параметра. long ParamLong( int index // номер ) const Параметры index [in] Номер параметра. Возвращаемое значение Значение указанного целочисленного параметра, использованного при создании индикатора. Примечание Если номер параметра указан неверно или тип параметра не целочисленный, вернётся 0. ParamType ParamDouble