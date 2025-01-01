ДокументацияРазделы
ParamLong

Получает значение указанного целочисленного параметра.

long  ParamLong(
   int  index      // номер
   ) const

Параметры

index

[in]  Номер параметра.

Возвращаемое значение

Значение указанного целочисленного параметра, использованного при создании индикатора.

Примечание

Если номер параметра указан неверно или тип параметра не целочисленный, вернётся 0.