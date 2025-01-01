- MathProbabilityDensityWeibull
- MathCumulativeDistributionWeibull
- MathQuantileWeibull
- MathRandomWeibull
- MathMomentsWeibull
MathQuantileWeibull
Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileWeibull(
Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileWeibull(
Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qweibull() в R.
|
double MathQuantileWeibull(
Рассчитывает значение обратной функции распределения вероятностей Вейбулла с параметрами a и b для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.
|
bool MathQuantileWeibull(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
a
[in] Параметр распределения (scale).
b
[in] Параметр распределения (shape).
tail
[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.