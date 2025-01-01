- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathProbabilityDensityGamma
Рассчитывает плотность вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityGamma(
double MathProbabilityDensityGamma(
Рассчитывает плотность вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dgamma() в R.
bool MathProbabilityDensityGamma(
Рассчитывает плотность вероятности гамма-распределения с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
bool MathProbabilityDensityGamma(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Первый параметр распределения (shape).
b
[in] Второй параметр распределения (scale).
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.