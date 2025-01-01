ДокументацияРазделы
Резервирует память для увеличения размеров массива.

bool  Reserve(
   int  size      // количество
   )

Параметры

size

[in]  Количество дополнительных элементов массива.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если была попытка запросить количество меньше или равное нулю, либо если массив увеличить не удалось.

Примечание

Для уменьшения фрагментации памяти, приращение размеров массива производится с шагом ранее заданным через метод Step(int), либо 16 (по умолчанию).

Пример:

//--- example for CArrayString::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- reserve memory
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("Reserve error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }