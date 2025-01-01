ДокументацияРазделы
Сравнивает массив с другим массивом.

bool  CompareArray(
   const string&  src[]      // массив-источник 
   ) const

Параметры

src[]

[in]  Ссылка на массив-источник элементов для сравнения.

Возвращаемое значение

true в случае массивы равны, false – если нет.

Пример:

//--- example for CArrayString::CompareArray(const string &[])
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
string src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete array
   delete array;
  }
