ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCArrayStringDelete 

Delete

Удаляет элемент из указанной позиции массива.

bool  Delete(
   int  pos      // позиция
   )

Параметры

pos

[in]  Позиция удаляемого элемента в массиве.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности удалить элемент.

Пример:

//--- example for CArrayString::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- delete element
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }