AddArray

Добавляет в конец массива элементы из другого массива.

bool  AddArray(
   const string&  src[]      // массив-источник 
   )

Параметры

src[]

[in]  Ссылка на массив-источник элементов для добавления.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности добавить элементы.

Пример:

//--- example for CArrayString::AddArray(const string &[])
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
string src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
