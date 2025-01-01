- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AddArray
Добавляет в конец массива элементы из другого массива.
|
bool AddArray(
Параметры
src[]
[in] Ссылка на массив-источник элементов для добавления.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности добавить элементы.
Пример:
|
//--- example for CArrayString::AddArray(const string &[])