FactorizationPLU
Computes an LU factorization of a general M-by-N matrix A using partial pivoting with row interchanges. The factorization has the form
A = P * L * U
where P is a permutation matrix, L is lower triangular with unit diagonal elements (lower trapezoidal if m > n), and U is upper triangular (upper trapezoidal if m < n). LAPACK function GETRF.
Computing for type matrix<double>
bool matrix::FactorizationPLU(
Computing for type matrix<float>
bool matrix::FactorizationPLU(
Computing for type matrix<complex>
bool matrix::FactorizationPLU(
Computing for type matrix<complexf>
bool matrix::FactorizationPLU(
Parameters
P
[out] Permutation matrix P.
L
[out] Lower triangular matrix L with unit diagonal elements.
U
[out] Upper triangular matrix U.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.