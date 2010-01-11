Идея проста - Элдер в своём интевью упоминал, что его сигналы неприменимы для торговой системы из-за того, что получается силшком много ненужных сделок при боковом тренде. А Мариуш Волошин (извиняюсь, если транслитерировал неправильно) предложил метод фильтрации лишних сделок. Остаётся лишь это совместить.

Выкладываю на условиях GPL, т. е. хочу, чтоб все доработки оставались открытыми и я тоже мог б их получать. Надеюсь сам с помощью этой идеи в скором времени подзаработать на FORTS или ещё где и приглашаю всех желающих к тестированию и доработке этой торговой стратегии. Предположительно сам собираюсь применять к фьючерсам на индекс РТС и на золото.

Один файл - индикатор, существующая реализация сигналов Элдера, опубликованная у нас же, только я оттуда убрал ограничение на количество обрабатываемых свечек - по мне оно здесь было б явно лишним. Второй файл - собственно сам советник, где я заменил исходные сигналы по MACD сигналами Элдера и убрал лишние ограничения. Но только как сделать, чтоб быстрее работало вычисление индикатора, я пока ещё не понял. Новых параметров не вводил, общую структуру не менял, так что всё что здесь, то же самое и у меня.

Оптимизацией особенно много не занимался, ибо опыт неболшой, решил многие параметры оставить без изменения, чтоб не получался overfitting. Проверил на "Катерпиллере" через "Alpari" на 5-минутном. Вот что получилось.