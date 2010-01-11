Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NeuroFilteredElderImpulse - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4395
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея проста - Элдер в своём интевью упоминал, что его сигналы неприменимы для торговой системы из-за того, что получается силшком много ненужных сделок при боковом тренде. А Мариуш Волошин (извиняюсь, если транслитерировал неправильно) предложил метод фильтрации лишних сделок. Остаётся лишь это совместить.
Выкладываю на условиях GPL, т. е. хочу, чтоб все доработки оставались открытыми и я тоже мог б их получать. Надеюсь сам с помощью этой идеи в скором времени подзаработать на FORTS или ещё где и приглашаю всех желающих к тестированию и доработке этой торговой стратегии. Предположительно сам собираюсь применять к фьючерсам на индекс РТС и на золото.
Один файл - индикатор, существующая реализация сигналов Элдера, опубликованная у нас же, только я оттуда убрал ограничение на количество обрабатываемых свечек - по мне оно здесь было б явно лишним. Второй файл - собственно сам советник, где я заменил исходные сигналы по MACD сигналами Элдера и убрал лишние ограничения. Но только как сделать, чтоб быстрее работало вычисление индикатора, я пока ещё не понял. Новых параметров не вводил, общую структуру не менял, так что всё что здесь, то же самое и у меня.
Оптимизацией особенно много не занимался, ибо опыт неболшой, решил многие параметры оставить без изменения, чтоб не получался overfitting. Проверил на "Катерпиллере" через "Alpari" на 5-минутном. Вот что получилось.
Торговая система, основанная на Vortex Oscillator.Vortex Indicator System
Торговая система на основе индикатора Vortex, предложенная в статье "The Vortex Indicator", опубликованной в январском выпуске журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Торгует основываясь на "силе" конкретной валюты.Extremum
Индикатор, позволяющий предугадать разворот тренда.