Скрипты

sSaveSetFunctions - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
3359
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт - генератор кода функции, сохраняющей файлы настроек советника от каждого прогона при оптимизации.

Применение: Запускаем скрипт, вводим имя файла эсперта (рис. 1)


Рис. 1.

В результате работы скрпта получаем файл с кодом и инструкциями по его вставке в код советника (рис 2), вставить не сложно.


Рис. 2. Файл с кодом сохраняется в талоге experts/files.

В процессе оптимизации, после каждого прохода, в каталоге ...tester\files\SaveSet [имя эксперта] сохраняются
пронумерованные файлы *.set, делается запись в файл Report.htm о результатах каждого прохода оптимизации (прибыль, количество сделок и т.п.) и делается копия файла [имя эксперта].ini (чтобы можно было в дальнейшем воспроизвести параметры оптимизации, нужно заменить файл ini находящийся в каталоге tester) (рис. 3, 4)


Рис. 3.


Рис. 4. Фрагмент файла Reprt.htm

