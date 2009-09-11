Ставь лайки и следи за новостями
sSaveSetFunctions - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт - генератор кода функции, сохраняющей файлы настроек советника от каждого прогона при оптимизации.
Применение: Запускаем скрипт, вводим имя файла эсперта (рис. 1)
Рис. 1.
В результате работы скрпта получаем файл с кодом и инструкциями по его вставке в код советника (рис 2), вставить не сложно.
Рис. 2. Файл с кодом сохраняется в талоге experts/files.
В процессе оптимизации, после каждого прохода, в каталоге ...tester\files\SaveSet [имя эксперта] сохраняются
пронумерованные файлы *.set, делается запись в файл Report.htm о результатах каждого прохода оптимизации (прибыль, количество сделок и т.п.) и делается копия файла [имя эксперта].ini (чтобы можно было в дальнейшем воспроизвести параметры оптимизации, нужно заменить файл ini находящийся в каталоге tester) (рис. 3, 4)
Рис. 3.
Рис. 4. Фрагмент файла Reprt.htm
