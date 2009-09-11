Скрипт - генератор кода функции, сохраняющей файлы настроек советника от каждого прогона при оптимизации.

Применение: Запускаем скрипт, вводим имя файла эсперта (рис. 1)



Рис. 1.

В результате работы скрпта получаем файл с кодом и инструкциями по его вставке в код советника (рис 2), вставить не сложно.



Рис. 2. Файл с кодом сохраняется в талоге experts/files.

В процессе оптимизации, после каждого прохода, в каталоге ...tester\files\SaveSet [имя эксперта] сохраняются

пронумерованные файлы *.set, делается запись в файл Report.htm о результатах каждого прохода оптимизации (прибыль, количество сделок и т.п.) и делается копия файла [имя эксперта].ini (чтобы можно было в дальнейшем воспроизвести параметры оптимизации, нужно заменить файл ini находящийся в каталоге tester) (рис. 3, 4)



Рис. 3.



Рис. 4. Фрагмент файла Reprt.htm