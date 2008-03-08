Смотри, как бесплатно скачать роботов
Float - индикатор для MetaTrader 4
Этот индикатор сканирует предыдущие тренды и
пытается применить полученные данные на текущий курс, показывая
начало/конец тренда в отдельном окне.
Он также показывает уровни
Фибоначчи в главном окне графика
Float
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7942
