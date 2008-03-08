CodeBaseРазделы
Индикаторы

Float - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5286
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор сканирует предыдущие тренды и пытается применить полученные данные на текущий курс, показывая начало/конец тренда в отдельном окне.

Он также показывает уровни Фибоначчи в главном окне графика

Float

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7942

