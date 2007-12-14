Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FX10EA - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2708
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Copyright © 2005, hdb
Советник FX10EA.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: все тики.
Советник FX10EA.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7686
FrBestExp02 1
Советник FrBestExp02 1.TDSGlobal 4hr
Советник TDSGlobal 4hr.
GBP9AM
Советник GBP9AM. Работает на GBPUSD.Get Rich or Die Trying GBP
Советник Get Rich or Die Trying GBP.