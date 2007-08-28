Смотри, как бесплатно скачать роботов
Demark Lines - индикатор для MetaTrader 4
Моя версия прорисовки линий по Демарку, кроме линий тренда и целей рисует каналы. Дополнил еще одной целью (третья определяется как 1.62 от внутреннего экстремума), добавил отмену сигнала при закрытии внутри канала.
Описание параметров внутри кода, кому интересно - разберется.
Demark Lines
