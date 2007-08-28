Моя версия прорисовки линий по Демарку, кроме линий тренда и целей рисует каналы. Дополнил еще одной целью (третья определяется как 1.62 от внутреннего экстремума), добавил отмену сигнала при закрытии внутри канала.



Описание параметров внутри кода, кому интересно - разберется.

Demark Lines

