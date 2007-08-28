CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Demark Lines - индикатор для MetaTrader 4

GameOver | Russian English 中文
Просмотров:
12096
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Моя версия прорисовки линий по Демарку, кроме линий тренда и целей рисует каналы. Дополнил еще одной целью (третья определяется как 1.62 от внутреннего экстремума), добавил отмену сигнала при закрытии внутри канала.

Описание параметров внутри кода, кому интересно - разберется.

Demark Lines

Daily Research Daily Research

Данный скрипт предназначен для получения различной статистической информации по свечкам графика на выбранном таймфрейме.

PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW

Библиотечные функции, за указанный диапазон времени получим HIGH LOW

Price_vs_Alpha Price_vs_Alpha

Новая версия эксперта Mc_valute_v8_final. Очень хорошо работает на флэтовом рынке.

AMA Кауфмана от wellx AMA Кауфмана от wellx

Неоптимизированный вариант адаптивной скользящей средней Кауфмана.