DynamicRS - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор родился в результате попыток построить нечто обратное ценовому каналу. Аналогов с литературе я не нашёл (поправьте, если это не так, или лучше дайте ссылку).

Суть простая: если максимум текущего бара ниже предыдущего, меньше максимума n баров назад и значения индикатора прошлого бара, то линия индикатора равна максимуму. Противоположное для минимумов.

По характеру движение линии индикатора напоминает MA, но лучше фильтрует шумы. Варианты применения сейчас проверяются. Поэтому буду благодарен, если кто-то поделится результатами своих экспериментов.

Не хотел выкладывать сюда передчемпионатом. Но так получается, что, скорее всего, участвовать не смогу по ряду причин. Если будет проявлен интерес к этому индикатору, выложу следующие на этой же идее.

