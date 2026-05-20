Это индикатор SuperTrend нового поколения, в котором классическая концепция следования за трендом дополнена полноценным механизмом машинного обучения. Вместо использования фиксированных множителей ATR и статических правил индикатор непрерывно учится на собственной истории сигналов, адаптирует свои основные параметры бар за баром и фильтрует точки входа через многоступенчатый конфирмационный конвейер, прежде чем наносить стрелки на график. Он работает полностью в рамках индикаторов MetaTrader 5, не требует внешних библиотек и предоставляет скрытый буфер «Confidence», который любой советник может считывать напрямую для автоматической торговли.

Индикатор организован в 13 групп входных параметров, охватывающих все аспекты его поведения: режим сигнала, огибающую волатильности, фильтр импульса, анализ потока, качество сигнала, главный регулятор реактивности, механизм автонастройки, оптимизатор, защиту от риска, контекстную память (сетку режимов), траектории затухания, оповещения и отображение. Значения по умолчанию подобраны таким образом, чтобы индикатор работал «из коробки» с любым ликвидным инструментом и на любом таймфрейме, однако каждый параметр можно настроить независимо в соответствии с конкретным инструментом или стилем торговли.





Как работает индикатор

В основе своей индикатор вычисляет две полосы SuperTrend — бычью линию (синюю) и медвежью линию (красную) — с использованием сглаженной по RMA огибающей ATR, применяемой к ценовой основе, выбранной пользователем. Ширина полосы и период ATR не являются фиксированными: они исходят из введенных вами значений, а затем постоянно корректируются оптимизатором при каждой оценке результатов новых сделок. Это означает, что огибающая естественным образом расширяется в периоды высокой волатильности и сужается на спокойных рынках без какого-либо ручного вмешательства.

Сигналы генерируются в одном из двух режимов. В режиме «Разворота» индикатор отслеживает подтвержденный разворот тренда: при медвежьем тренде должен сформироваться бычий пивот (что приводит к появлению зеленой стрелки «купить»), или при бычьем тренде должен сформироваться медвежий пивот (что приводит к появлению красной стрелки «продать»). В режиме «Прорыв» логика обратная: новый максимум колебания во время восходящего тренда запускает сигнал на продажу, предвосхищающий неудачный прорыв, а новый минимум колебания во время нисходящего тренда запускает сигнал на покупку. В обоих режимах все активные фильтры подтверждения должны дать согласие, прежде чем будет нарисована какая-либо стрелка.





Фильтры подтверждения

Каждый потенциальный сигнал проходит через три независимых фильтра, прежде чем будет принят.

Фильтр импульса использует стандартный RSI. Для срабатывания сигнала на покупку RSI должен коснуться уровня «Cold Level» (по умолчанию 30) или пересечь его вниз в пределах недавнего окна обратного просмотра. Для сигнала на продажу RSI должен коснуться уровня «Hot» (по умолчанию 70) или пересечь его вверх. Это предотвращает генерацию индикатором входов против тренда во время односторонних импульсных движений.

Фильтр «Анализ потока » анализирует тиковый объем. Когда включена опция «Требовать всплеска», сигнал принимается только в том случае, если объем текущего бара превышает среднее значение предыдущих выборочных баров как минимум на коэффициент «Порог всплеска». Это исключает сигналы, возникающие на барах с низкой активностью, где прорывы чаще всего оказываются ложными.

Фильтр «Качество сигнала» при активном режиме «Только ключевые уровни» требует, чтобы пивот, лежащий в основе сигнала, являлся важным структурным уровнем: расстояние от максимума колебания до ближайшего минимума колебания (или наоборот) должно превышать «Глубину ключевого уровня», умноженную на текущий ATR. Это позволяет привязывать сигналы к значимой ценовой структуре, а не к незначительным колебаниям.





Механизм машинного обучения

Механизм машинного обучения работает через четыре взаимодействующие подсистемы.

Контекстная память (режимная сетка) представляет собой сетку 8x8 (настраиваемую), на одной оси которой отображается рыночный режим, а на другой — волатильность. Каждая ячейка накапливает экспоненциально взвешенные статистические данные по прошлым сделкам, совершённым в аналогичных условиях. При оценке нового сигнала индикатор считывает ячейку, соответствующую текущему режиму и волатильности, объединяет рекомендации соседних ячеек с помощью гауссова ядра (управляемого параметром «Радиус смешивания соседей») и соответствующим образом корректирует показатель достоверности. Ячейки со временем теряют актуальность в соответствии с параметром периода полураспада, благодаря чему устаревшая рыночная информация постепенно забывается.

Оптимизатор запускается каждые несколько баров (настраивается параметром «Время ожидания обновления»). Он анализирует скользящее окно недавних результатов сделок и вычисляет обновления по методу градиента для пяти параметров: множителя ширины полосы, длины сглаживания ATR, расстояния стопа, расстояния тейк-профита и буфера прорыва. Обновления квантуются, чтобы избежать «гонки за шумом», а мёртвая зона предотвращает микрокорректировки, которые не вносят существенных изменений в поведение системы. Периодический шаг возврата возвращает параметры к их базовым значениям, чтобы предотвратить дрейф в нестандартных рыночных условиях.

Буфер трассировки затухания хранит краткосрочную память о недавних результатах сигналов в виде записей затухающей энергии. Каждая запись содержит доходность, нормализованную по ATR, максимальное неблагоприятное отклонение, состояние режима и уровень волатильности на момент появления сигнала. Эти записи предоставляют оптимизатору более богатый контекст, чем простой подсчет выигрышей и проигрышей, помогая ему различать сигналы, которые были правильными по направлению, но были закрыты из-за шума, и те, которые были действительно ошибочными.

Процессор микропакетов, если он включен, группирует последние результаты в небольшие пакеты и вычисляет рекомендации по параметрам на уровне пакета. Эти пакетные сигналы сочетаются с скользящими рекомендациями оптимизатора, чтобы сгладить чрезмерные реакции на отдельные сделки.





Система Risk Guard

Система «Защита от риска» расположена между механизмом генерации сигналов и модулем записи в буфер. Даже если сигнал прошел все фильтры подтверждения и механизм машинного обучения одобрил его, «Защита от риска» может заблокировать его при следующих условиях.

Лимит сделок за сессию. Как только количество сигналов в текущем торговом дне достигает значения «Максимальное количество входов за сессию», дальнейшие сигналы не отображаются до конца этого дня.

Как только количество сигналов в текущем торговом дне достигает значения «Максимальное количество входов за сессию», дальнейшие сигналы не отображаются до конца этого дня. Лимит убытка за сессию. Если моделируемый PnL сессии (рассчитанный на основе «Sim Position USD» и расстояний стоп-ордеров, основанных на ATR) опускается ниже «Лимита убытка за сессию», все последующие сигналы блокируются до следующей сессии.

Если моделируемый PnL сессии (рассчитанный на основе «Sim Position USD» и расстояний стоп-ордеров, основанных на ATR) опускается ниже «Лимита убытка за сессию», все последующие сигналы блокируются до следующей сессии. Период ожидания после убытка. После убыточной сделки индикатор вводит паузу продолжительностью не менее «Базовой паузы после убытка» баров. Если включена функция «Динамическая пауза», продолжительность паузы зависит от размера убытка относительно ATR, то есть более крупные убытки приводят к более длительным паузам.

После убыточной сделки индикатор вводит паузу продолжительностью не менее «Базовой паузы после убытка» баров. Если включена функция «Динамическая пауза», продолжительность паузы зависит от размера убытка относительно ATR, то есть более крупные убытки приводят к более длительным паузам. Серия последовательных убытков. Если количество последовательных убыточных сделок достигает «Предела серии», торговля приостанавливается до конца сессии независимо от таймера ожидания.

Все счетчики Risk Guard сбрасываются автоматически в начале каждого нового торгового дня.





Оценка достоверности и интеграция с советниками

Каждый сигнал получает оценку уверенности в диапазоне от 0 до 100, которая записывается в скрытый пятый буфер (метка: «Confidence»). Оценка складывается из четырёх компонентов: коэффициента достоверности ячейки сетки из «Режимной сетки», надбавки при сильном подтверждении RSI направления сигнала, надбавки при всплеске объёма и надбавки, когда текущий режим совпадает с направлением сигнала. Советник может считывать этот буфер с помощью функции CopyBuffer и использовать этот показатель для масштабирования размера позиции, фильтрации сигналов с низким показателем достоверности или ранжирования конкурирующих сигналов по нескольким инструментам.





Панель инструментов

Когда включена опция «Показать информационную панель», непосредственно на графике в виде текстового объекта отображается многостолбцовая таблица. На информационной панели отображаются текущее направление тренда, реальные показатели выигрыша для длинных и коротких сигналов отдельно (рассчитанные на основе фактического сравнения цен за 5 баров, а не на основе моделирования), коэффициенты Шарпа и Сортино, рассчитанные на основе скользящей истории доходности по ATR, общее количество сигналов, текущий показатель достоверности и статус Risk Guard (оставшиеся бары периода ожидания, сделки, использованные в сессии, PnL сессии). Панель инструментов обновляется при появлении каждого нового бара и при каждом тике в режиме реального времени.





Оповещения

Индикатор может отправлять всплывающее оповещение в MetaTrader и/или push-уведомление на мобильное устройство при появлении новой стрелки «купить» или «продать» на текущем (реальном) баре. Опция «Оповещение один раз за бар» предотвращает дублирование оповещений, когда индикатор пересчитывается на одном и том же баре из-за появления новых тиков.





Входные параметры

Параметр

По умолчанию

Описание

ГРУППА 1 — РЕЖИМ СИГНАЛА





Тип сигнала

Разворот

Разворот: сигнал срабатывает при смене тренда. Прорыв: сигнал срабатывает при неудачном прорыве на новом экстремуме.

Требуется новый пивот

false

Если значение true, для сигнала разворота требуется, чтобы перед изменением тренда сформировался новый экстремум колебания. Снижает частоту сигналов и повышает избирательность.

Интервал между сигналами

10

Минимальное количество баров, которое должно пройти между двумя последовательными сигналами. Предотвращает скопление сигналов на быстро меняющихся рынках.

ГРУППА 2 — ОБОЛОЧКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ





Окно обратного просмотра

30

Количество последних баров, используемых для определения максимумов и минимумов колебаний в рамках логики формирования сигналов. Также задает начальное значение чувствительности, передаваемое в оптимизатор.

Период сглаживания

24

Период ATR для огибающей SuperTrend. Со временем адаптируется оптимизатором. Более длительный период формирует более сглаженные полосы, которые медленнее реагируют на изменения волатильности.

Ширина полосы

1,4

Коэффициент ATR для полосы SuperTrend. Настраивается оптимизатором. Более высокие значения создают более широкие полосы с меньшим количеством, но более надёжных разворотов тренда.

Ценовая основа

hlcc4

Ценовой ряд, используемый в качестве средней точки для полос SuperTrend. Варианты: open, high, low, close, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4.

Режим «Истинный диапазон»

true

Если значение true, ATR сглаживается с помощью RMA (сглаживание по Уайлдеру). Если значение false, используется сглаживание EMA. RMA — это классический подход SuperTrend.

ГРУППА 3 — ФИЛЬТР ИМПУЛЬСА





RSI Active

true

Включает фильтр подтверждения импульса RSI. Отключите, чтобы разрешить сигналы независимо от положения RSI.

Длина RSI

14

Период расчёта RSI.

Память «горячей зоны»

50

Количество баров, на которые необходимо оглянуться при проверке того, превышал ли RSI «горячий уровень». Для появления сигнала на продажу требуется, чтобы как минимум на одном баре в этом окне RSI превышал «горячий уровень».

Память «холодной зоны»

50

Количество баров, на которые следует обратить внимание при проверке, находился ли RSI ниже холодного уровня. Для появления сигнала на покупку необходимо, чтобы как минимум на одном баре в этом окне RSI находился ниже холодного уровня.

«Горячий» уровень RSI

70

Пороговое значение RSI, выше которого динамика считается перекупленной. Используется как фильтром, так и системой оценки достоверности.

«Холодный» уровень RSI

30

Пороговое значение RSI, ниже которого динамика считается перепроданной.

ГРУППА 4 — АНАЛИЗ ПОТОКА





Глубина выборки

3

Количество последних баров, объем которых усредняется для формирования базовой линии при проверке всплеска.

Пороговое значение скачка

1,2

Объем текущего бара должен превышать это кратное значение среднего объема, чтобы фильтр скачков пропустил сигнал.

Требование скачка

false

Если значение true, скачок громкости является обязательным для любого сигнала. Если значение false, проверка на скачок носит рекомендательный характер и не блокирует сигналы.

ГРУППА 5 — КАЧЕСТВО СИГНАЛА





Только ключевые уровни

false

Если значение true, сигналы ограничиваются точками разворота, которые квалифицируются как основные структурные уровни на основе порогового значения глубины ключевого уровня.

Глубина ключевого уровня (xATR)

4,5

Минимальный диапазон колебаний в единицах ATR, необходимый для того, чтобы точка разворота классифицировалась как основной уровень.

ГРУППА 6 — ГЛАВНЫЙ ЦИФЕРБЛАТ





Реактивность (1–20)

10

Глобальный регулятор чувствительности. Более низкие значения снижают реакцию механизма генерации сигналов на ценовые колебания, уменьшая шум, но также снижая оперативность. Более высокие значения повышают чувствительность.

Обработка микро-партий

true

Включает подсистему обучения с микропакетами, которая группирует последние результаты сигналов и объединяет рекомендации по параметрам на уровне пакетов с результатами оптимизатора.

Датчик давления в реальном времени

true

Включает отслеживание давления тиков в реальном времени. Датчик накапливает данные о давлении спроса и предложения в пределах каждого бара и передает их в классификатор режимов.

ГРУППА 7 — МЕХАНИЗМ АВТОНАСТРОЙКИ





Включить автонастройку

true

Главный переключатель системы автонастройки. Если функция отключена, параметры «Ширина полосы» и «Период сглаживания» остаются фиксированными на входных значениях.

Использовать матрицу фонового тестирования

true

Включает систему фонового тестирования, которая в фоновом режиме отслеживает гипотетические результаты сделок при различных комбинациях параметров для предоставления информации оптимизатору.

Привязать огибающую к базовой

true

Если значение true, полосы графика (то, что вы видите на графике) привязываются к введенному значению ширины полосы. Сигнальный движок по-прежнему использует адаптивные параметры внутренне.

ГРУППА 8 — ОПТИМИЗАТОР





Включение оптимизатора

true

Главный переключатель для оптимизатора параметров. Если функция отключена, пять адаптивных параметров остаются на своих начальных значениях.

Шаг

0,25

Скорость обучения для обновления параметров. Меньшие значения обеспечивают более стабильную, но более медленную адаптацию. Большие значения реагируют быстрее, но могут приводить к колебаниям.

Глубина истории

30

Количество результатов недавних сделок, используемых в скользящем статистическом окне для расчёта показателей Шарпа, Сортино и коэффициента выигрыша.

Максимальный коэффициент выигрыша

0,62

Если скользящая доля выигрышных сделок превышает это значение, оптимизатор увеличивает множитель ATR, чтобы снизить частоту появления сигналов и фиксировать только более качественные настройки.

Минимальный показатель выигрыша

0,38

Если скользящий показатель выигрышности опускается ниже этого значения, оптимизатор уменьшает множитель ATR, чтобы повысить отзывчивость и восстановить динамику.

Нормализация доходности по ATR

true

Делит прибыль/убыток по сделке на ATR на момент появления сигнала перед сохранением в массиве скользящей доходности. Это позволяет сравнивать коэффициенты Шарпа и Сортино в различных режимах волатильности.

Сглаживание импульса

0,35

Коэффициент альфа EMA применяется к градиенту оптимизатора перед его добавлением к каждому параметру. Сглаживает чрезмерные реакции на результаты отдельных сделок.

Время ожидания обновления (баров)

3

Минимальное количество баров между циклами обновления параметров. Предотвращает срабатывание оптимизатора на каждом баре.

Ширина мёртвой зоны

0,01

Изменения параметра, меньшие, чем эта доля от текущего значения, игнорируются. Предотвращает микрорегулировки, вызванные шумом.

Период мёртвой зоны

0,25

Дробный период, используемый при расчете затухания мертзоны наряду с параметром «Ширина мертзоны».

Ширина квантового шага

0,05

Шаг квантования для обновлений множителя ширины полосы. Округляет предлагаемые значения до ближайшего кратного значения этого шага.

Защита шага квантования

0,02

Шаг квантования для множителя адаптивного расстояния остановки.

Целевой шаг квантования

0,02

Шаг квантования для адаптивного множителя тейк-профита.

Шаг квантования по краю

0,01

Шаг квантования для адаптивного буфера прорыва.

Интервал возврата к базовому значению

200

Каждые столько-то тактов все адаптивные параметры сдвигаются обратно к своим исходным значениям на величину, равную доле «Сила возврата к исходному значению». Предотвращает долгосрочный дрейф.

Сила возврата к заданным значениям

0,01

Доля разрыва между текущим адаптивным значением и опорным значением, которая устраняется при каждом событии возврата.

Ограничение PnL на одну сделку

750,0

Моделируемые значения PnL, превышающие эту абсолютную сумму в долларах США, ограничиваются перед сохранением в массиве скользящей доходности. Это предотвращает искажение статистики оптимизатора из-за экстремальных выбросов.

ГРУППА 9 — ЗАЩИТА ОТ РИСКА





Максимальное количество входов за сессию

20

Максимальное количество стрелок сигналов, которые могут быть нанесены на график за один торговый день. Сбрасывается в начале каждого нового дня.

Лимит убытка за сессию (в долларах США)

-1000,0

Если моделируемая прибыль/убыток (PnL) за сессию опускается ниже этого значения, до конца дня сигналы больше не отображаются.

Базовая пауза после убытка

5

Минимальное количество баров, которое необходимо выждать после убыточного сигнала, прежде чем будет разрешен новый сигнал. Увеличивается за счет динамического охлаждения, если оно включено.

Лимит серии

3

Максимальное количество последовательных убыточных сигналов, допускаемое до приостановки торговли до конца сессии.

Пауза масштабирования в зависимости от размера убытка

true

Если значение true, то период ожидания после убытка продлевается пропорционально размеру убытка по отношению к ATR. Более крупные убытки приводят к более длительным паузам.

ГРУППА 10 — КОНТЕКСТНАЯ ПАМЯТЬ (СЕТКА РЕЖИМОВ)





Включить сетку режимов

true

Включает двумерную сетку контекстной памяти, которая хранит статистику эффективности по каждой ячейке режима/волатильности и учитывает их рекомендации при расчете показателя уверенности.

Интервалы режимов

8

Количество интервалов по оси режимов сетки. Большее количество интервалов обеспечивает более высокое разрешение контекста за счёт более медленного заполнения ячеек.

Интервалы волатильности

8

Количество интервалов вдоль оси волатильности сетки.

Радиус смешивания соседних ячеек

0,8

Сигма гауссова ядра, используемого для сглаживания рекомендаций соседних ячеек сетки. Большие значения обеспечивают сглаживание по большему количеству ячеек, меньшие значения делают каждую ячейку более независимой.

Период полураспада (сделок)

50

Количество сделок, после которых накопленные статистические данные ячейки сетки теряют половину своего влияния. Регулирует, как быстро забываются старые рыночные данные.

Линейный рост доверия (сделок)

20

Минимальное количество сделок, которое должна накопить ячейка сетки, прежде чем её рекомендация по уровню уверенности достигнет полного веса.

Максимальное влияние сетки

0,65

Максимальная доля, на которую сетка режимов может корректировать результаты оптимизатора. Ограничивает влияние сетки, чтобы она не могла полностью перекрыть решения оптимизатора.

Максимальное соотношение объёмов

2,5

Максимальный коэффициент волатильности, используемый при нормализации оси волатильности для распределения по интервалам сетки. Значения, превышающие этот коэффициент, привязываются к верхнему интервалу.

ГРУППА 11 — ТРАССИРОВКА ЗАМИРАНИЯ





Включить буфер трасс

true

Включает буфер краткосрочной памяти трассировок, в котором для оптимизатора хранятся последние значения сигнала в виде записей затухающей энергии.

Глубина буфера

30

Максимальное количество записей трассировки затухания, одновременно хранящихся в памяти.

Скорость затухания на такт

0,02

Доля, на которую энергия каждой записи затухания уменьшается в каждом новом такте. Запись с энергией ниже минимального порога удаляется из буфера.

Интервал слияния (такт)

200

Через каждые столько-то баров записи трассировок с похожими профилями режима и волатильности объединяются для уменьшения фрагментации буфера.

Пороговое значение неблагоприятного движения

0,8

Максимальное неблагоприятное отклонение в единицах ATR, при превышении которого запись трассировки помечается как «хвостовое» событие. Записи, помеченные как «хвостовые», оказывают большее влияние на параметр расстояния стопа оптимизатора.

Ограничение ужесточения защиты

0,02

Максимальная доля, на которую может быть уменьшен множитель адаптивного стопа за один цикл оптимизатора в ответ на записи трассировки, помеченные как «хвостовые».

ГРУППА 12 — ОПОВЕЩЕНИЯ





Всплывающее предупреждение по сигналу

true

Отправляет всплывающее диалоговое окно оповещения MetaTrader при появлении новой стрелки сигнала на текущем баре.

Push-уведомление при появлении сигнала

false

Отправляет push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader при появлении нового сигнала. Требует настройки push-уведомлений в настройках MetaTrader.

Оповещение один раз за бар

true

Предотвращает повторные оповещения, когда индикатор пересчитывается на одном и том же баре из-за поступления новых тиков.

ГРУППА 13 — ОТОБРАЖЕНИЕ





Guard xATR

1,00

Коэффициент ATR, используемый для расчёта моделируемого расстояния стоп-лосса для отслеживания прибыли и убытка (PnL) на панели инструментов и расчётов Risk Guard.

Целевой xATR

2,00

Коэффициент ATR, используемый для расчета моделируемого расстояния тейк-профита при отслеживании прибыли и убытка (PnL) на панели инструментов.

Буфер преимущества xATR

0,20

Дополнительный буфер ATR, добавляемый за пределы уровня стопа или целевого уровня в режиме прорыва, для учета спреда и проскальзывания в моделируемой прибыли и убытка (PnL).

Размер симуляционной позиции в долларах США

1000,0

Номинальный размер позиции в долларах США, используемый для всех расчетов моделируемой прибыли и убытка (PnL) в панели инструментов и Risk Guard. Не влияет на реальную торговлю.

Показать информацию на панели инструментов

true

Включает отображение на графике многостолбцовой информационной таблицы, показывающей состояние тренда, коэффициенты выигрыша, коэффициенты Шарпа/Сортино, оценку достоверности и статус Risk Guard.



Примечание: данный индикатор предоставляется в образовательных и аналитических целях. Подсистемы машинного обучения адаптируются к историческим ценовым данным и не гарантируют будущих результатов. Перед использованием в реальной торговле всегда проверяйте результаты на демо-счете. Показатели моделируемой прибыли и убытка (PnL), отображаемые на панели инструментов, основаны на допущениях, масштабированных по ATR, и не отражают фактические условия исполнения ордеров брокером.