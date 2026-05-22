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Индикаторы

Daily Risk Monitor Lite - индикатор для MetaTrader 5

Yang Yu Qun
Yang Yu Qun

Yang Yu Qun

4.5 (2)
MetaTrader 4/5 Indicator & EA Developer

Cooperation contact QQ: 664810588
Cooperation mailbox: 664810588@qq.com
Cooperation WeChat: 664810588
Contact: Telegram @JohnHansonDev
6 продуктов 3 кода
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(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Daily Risk Monitor Lite — это бесплатный индикатор с открытым исходным кодом для MetaTrader 5, предназначенный для трейдеров, которые хотят наглядно отслеживать внутридневной риск по счету прямо на графике.


Этот индикатор ориентирован на небольшой, понятный и практичный набор функций:

- Ежедневная реализованная прибыль/убыток
- Плавающий P/L
- Ежедневная общая сумма
- Текущий просадка, %
- Статус «БЕЗОПАСНО» / «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» / «ОПАСНО» с цветовой подсветкой

Цель этого проекта проста: помочь трейдерам отслеживать ежедневный риск по счету в режиме реального времени.

Это инструмент мониторинга, предназначенный только для чтения данных. Он не закрывает позиции, не блокирует торговлю и не выполняет функции полноценного механизма защиты. Он специально позиционируется как облегченный пример на CodeBase для мониторинга, обучения и дальнейшей индивидуальной разработки.

### Основные особенности

- Компактная панель на графике
- Статистика ежедневного риска на уровне счёта
- Ежедневная реализованная прибыль/убыток по закрытым сделкам
- Текущая прибыль/убыток по открытым позициям
- Расчет ежедневной итоговой суммы
- Текущий процент просадки
- Цветовая индикация статуса риска
- Возможность учета комиссии
- Возможность включения свопа
- Логика «день брокера» или ручной запуск сессии
- Настраиваемая панель на графике с возможностью перетаскивания во время активной сессии

### Объем данных

- Только на уровне счета
- Без разбивки по символам
- Без агрегирования данных по нескольким счетам

### Правила расчёта

#### Ежедневная реализованная прибыль/убыток

- Учитываются закрытые сделки в пределах активного дневного диапазона
- Учитываются только сделки с закрытием позиции
- Комиссия может учитываться или исключаться
- Своп может быть включен или исключен

#### Плавающий П/Л

- Использует текущий плавающий результат всех открытых позиций на счете
- Своп может быть включен или исключен

#### Ежедневный итог

- `Ежедневная реализованная прибыль/убыток + Нереализованная прибыль/убыток`

#### Текущий просадка, %

- `max((Баланс - Собственный капитал) / Баланс * 100, 0)`
- Если `Остаток <= 0`, просадка отображается как `N/A`

#### Использование риска, %

- Рассчитывается только тогда, когда `Ежедневная сумма < 0`
- Формула:
`abs(Daily Total) / Daily Loss Limit * 100`
- Порог предупреждения: `50%`
- Порог опасности: `80%`

### Определение дня

- Если `InpUseBrokerDay = true`, день начинается в `00:00` по времени сервера брокера
- Если `InpUseBrokerDay = false`, день начинается в `InpManualDayStartHour` по времени сервера брокера



### Чего не делает этот индикатор

- Нет автоматического закрытия
- Не блокирует сделки
- Нет закрытия в один клик
- Нет режима защиты «Вкл./Выкл.»
- Нет полной системы защиты с состояниями
- Нет push-уведомлений
- Отсутствие экспорта отчетов
- Отсутствует полный механизм правил для проп-фирмы
- Отсутствует сложный многостраничный интерфейс пользователя


### Входные параметры

- `InpDailyLossLimitMoney`
- `InpIncludeCommission`
- `InpIncludeSwap`
- `InpUseBrokerDay`
- `InpManualDayStartHour`
- `InpCorner`
- `InpXOffset`
- `InpYOffset`
- `InpFontSize`
- `InpPanelBgColor`
- `InpSafeColor`
- `InpWarnColor`
- `InpDangerColor`

### Установка

1. Поместите папку проекта в каталог `MQL5/Indicators/`
2. Откройте файл `DailyRiskMonitorLite.mq5` в MetaEditor
3. Скомпилируйте индикатор
4. Прикрепите его к любому графику

### Как использовать

1. Прикрепите индикатор к графику
2. Установите лимит дневных убытков
3. Выберите режим «Брокерский день» или «Ручной запуск дня »
4. Отслеживайте показатели «Ежедневная реализованная прибыль», «Плавающий риск», «Ежедневная сумма» и «Просадка» в режиме реального времени
5. Используйте цветовую схему панели для быстрой оценки риска
6. При необходимости перетащите настраиваемую панель в удобное место на графике

### Подходит для

- Трейдерам, торгующим вручную
- Трейдерам, которым нужна быстрая оценка рисков в течение дня
- Трейдерам, которым нужен облегченный монитор на уровне счета
- Разработчикам, которым нужен лаконичный пример кода для MT5 для расчета ежедневного риска

### Не предназначено для

- Пользователям, ищущим системы автоматической торговли
- Пользователи, ожидающие принудительной защиты счета
- Пользователи, ожидающие ограничений на торговлю или действий по закрытию всех позиций
- Пользователи, ищущие полнофункциональный механизм обеспечения соответствия требованиям проп-фирмы

### Примечания

- Это исключительно инструмент мониторинга
- Он не выполняет защитные действия
- Положение панели, перемещённой перетаскиванием, предназначено для текущей сессии
- На счетах с нулевой комиссией или нулевым свопом переключение соответствующих параметров может не привести к заметным изменениям

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72204

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