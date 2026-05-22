Daily Risk Monitor Lite — это бесплатный индикатор с открытым исходным кодом для MetaTrader 5, предназначенный для трейдеров, которые хотят наглядно отслеживать внутридневной риск по счету прямо на графике.





Этот индикатор ориентирован на небольшой, понятный и практичный набор функций:

- Ежедневная реализованная прибыль/убыток

- Плавающий P/L

- Ежедневная общая сумма

- Текущий просадка, %

- Статус «БЕЗОПАСНО» / «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» / «ОПАСНО» с цветовой подсветкой

Цель этого проекта проста: помочь трейдерам отслеживать ежедневный риск по счету в режиме реального времени.

Это инструмент мониторинга, предназначенный только для чтения данных. Он не закрывает позиции, не блокирует торговлю и не выполняет функции полноценного механизма защиты. Он специально позиционируется как облегченный пример на CodeBase для мониторинга, обучения и дальнейшей индивидуальной разработки.

### Основные особенности

- Компактная панель на графике

- Статистика ежедневного риска на уровне счёта

- Ежедневная реализованная прибыль/убыток по закрытым сделкам

- Текущая прибыль/убыток по открытым позициям

- Расчет ежедневной итоговой суммы

- Текущий процент просадки

- Цветовая индикация статуса риска

- Возможность учета комиссии

- Возможность включения свопа

- Логика «день брокера» или ручной запуск сессии

- Настраиваемая панель на графике с возможностью перетаскивания во время активной сессии

### Объем данных

- Только на уровне счета

- Без разбивки по символам

- Без агрегирования данных по нескольким счетам

### Правила расчёта

#### Ежедневная реализованная прибыль/убыток

- Учитываются закрытые сделки в пределах активного дневного диапазона

- Учитываются только сделки с закрытием позиции

- Комиссия может учитываться или исключаться

- Своп может быть включен или исключен

#### Плавающий П/Л

- Использует текущий плавающий результат всех открытых позиций на счете

- Своп может быть включен или исключен

#### Ежедневный итог

- `Ежедневная реализованная прибыль/убыток + Нереализованная прибыль/убыток`

#### Текущий просадка, %

- `max((Баланс - Собственный капитал) / Баланс * 100, 0)`

- Если `Остаток <= 0`, просадка отображается как `N/A`

#### Использование риска, %

- Рассчитывается только тогда, когда `Ежедневная сумма < 0`

- Формула:

`abs(Daily Total) / Daily Loss Limit * 100`

- Порог предупреждения: `50%`

- Порог опасности: `80%`

### Определение дня

- Если `InpUseBrokerDay = true`, день начинается в `00:00` по времени сервера брокера

- Если `InpUseBrokerDay = false`, день начинается в `InpManualDayStartHour` по времени сервера брокера









### Чего не делает этот индикатор

- Нет автоматического закрытия

- Не блокирует сделки

- Нет закрытия в один клик

- Нет режима защиты «Вкл./Выкл.»

- Нет полной системы защиты с состояниями

- Нет push-уведомлений

- Отсутствие экспорта отчетов

- Отсутствует полный механизм правил для проп-фирмы

- Отсутствует сложный многостраничный интерфейс пользователя





### Входные параметры



- `InpDailyLossLimitMoney`

- `InpIncludeCommission`

- `InpIncludeSwap`

- `InpUseBrokerDay`

- `InpManualDayStartHour`

- `InpCorner`

- `InpXOffset`

- `InpYOffset`

- `InpFontSize`

- `InpPanelBgColor`

- `InpSafeColor`

- `InpWarnColor`

- `InpDangerColor`

### Установка

1. Поместите папку проекта в каталог `MQL5/Indicators/`

2. Откройте файл `DailyRiskMonitorLite.mq5` в MetaEditor

3. Скомпилируйте индикатор

4. Прикрепите его к любому графику

### Как использовать

1. Прикрепите индикатор к графику

2. Установите лимит дневных убытков

3. Выберите режим «Брокерский день» или «Ручной запуск дня »

4. Отслеживайте показатели «Ежедневная реализованная прибыль», «Плавающий риск», «Ежедневная сумма» и «Просадка» в режиме реального времени

5. Используйте цветовую схему панели для быстрой оценки риска

6. При необходимости перетащите настраиваемую панель в удобное место на графике

### Подходит для

- Трейдерам, торгующим вручную

- Трейдерам, которым нужна быстрая оценка рисков в течение дня

- Трейдерам, которым нужен облегченный монитор на уровне счета

- Разработчикам, которым нужен лаконичный пример кода для MT5 для расчета ежедневного риска

### Не предназначено для

- Пользователям, ищущим системы автоматической торговли

- Пользователи, ожидающие принудительной защиты счета

- Пользователи, ожидающие ограничений на торговлю или действий по закрытию всех позиций

- Пользователи, ищущие полнофункциональный механизм обеспечения соответствия требованиям проп-фирмы

### Примечания

- Это исключительно инструмент мониторинга

- Он не выполняет защитные действия

- Положение панели, перемещённой перетаскиванием, предназначено для текущей сессии