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Советники

Easy Range Breakout EA - MT5 - эксперт для MetaTrader 5

Osmar Sandoval Espinosa
Osmar Sandoval Espinosa

Osmar Sandoval Espinosa

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1 статья 3 кода 26 тем 201 комментарий
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Советник непрерывно управляет торговой сессией, ежедневно рассчитывая время начала, окончания и закрытия, обнуляя свои переменные и подготавливая диапазон для обнаружения прорыва. В течение заданного периода диапазона он собирает минутные максимумы и минимумы, определяет максимальное и минимальное значения и обновляет объект «прямоугольник» на графике, чтобы визуально отобразить зону консолидации.

По окончании периода диапазона советник сравнивает цену закрытия самой последней свечи (отличающуюся от времени окончания диапазона) с рассчитанными границами, и в случае обнаружения прорыва автоматически размещает ордер на покупку или продажу с тейк-профитом, равным размеру диапазона, и стопом на противоположной границе.
This code is inspired by a tutorial from Rene Balke on YouTube!

Пример

Примеры прорыва диапазона

Параметры

Параметры

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68764

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