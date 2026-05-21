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Easy Range Breakout EA - MT5 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник непрерывно управляет торговой сессией, ежедневно рассчитывая время начала, окончания и закрытия, обнуляя свои переменные и подготавливая диапазон для обнаружения прорыва. В течение заданного периода диапазона он собирает минутные максимумы и минимумы, определяет максимальное и минимальное значения и обновляет объект «прямоугольник» на графике, чтобы визуально отобразить зону консолидации.По окончании периода диапазона советник сравнивает цену закрытия самой последней свечи (отличающуюся от времени окончания диапазона) с рассчитанными границами, и в случае обнаружения прорыва автоматически размещает ордер на покупку или продажу с тейк-профитом, равным размеру диапазона, и стопом на противоположной границе.
Пример
Параметры
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68764
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