



XANDER Adaptive Cross выводит на график две адаптивные скользящие средние, каждая из которых

отражает рынок с разных точек зрения. Когда они пересекаются, система сигнализирует о

смену тренда с помощью стрелки, обозначенной цветом. Когда линии совпадают, вы следуете за трендом, опираясь на

визуальное подтверждение от обеих линий.





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🔍 КАК «МЫСЛЯТ» ЭТИ ДВЕ ЛИНИИ

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▸ БЫСТРАЯ ЛИНИЯ — адаптивная с учетом диапазона

Определяет, где текущая цена находится внутри диапазона недавних максимумов и минимумов.

Когда цена приближается к крайним значениям, линия ускоряется — быстро фиксируя прорывы.

Когда цена дрейфует в середине диапазона, линия замедляется — отфильтровывая шумы.





▸ МЕДЛЕННАЯ ЛИНИЯ — адаптивная с учетом эффективности

Измеряет соотношение между чистым движением цены и общим пройденным путем.

Когда рынок имеет четкий тренд, линия плотно следует за ценой.

Когда рынок нестабилен или зашумлен, линия выравнивается — отказываясь следовать за ценой.





Эти две линии видят разное. В этом и суть. Когда они совпадают,

у вас появляется уверенность. Когда они расходятся, вы получаете предупреждение.





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🎨 ЯЗЫК ЦВЕТОВ

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БЫСТРАЯ ЛИНИЯ

🟢 Весенне-зелёный — Быстрая линия выше Медленной (бычий уклон)

🔴 Оранжево-красная — быстрая линия ниже медленной (медвежий уклон)





МЕДЛЕННАЯ ЛИНИЯ

🟡 Золотой — Быстрая линия выше медленной (бычий уклон)

🟣 Орхидеевый — Быстрая линия ниже медленной (медвежий уклон)





⚪ Тёмно-серый цвет на любой из линий — неопределённое или переходное состояние





СТРЕЛКИ

🟢 Зеленая стрелка под свечой — быстрая линия только что пересекла медленную сверху (сигнал на покупку)

🔴 Красная стрелка над свечой — быстрая линия только что пересекла медленную вниз (сигнал на продажу)





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📌 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

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- Дождитесь появления стрелки — это ваш потенциальный сигнал к входу в рынок.

- Убедитесь, что обе линии сменили цвет на бычий или медвежий.

- Используйте линию Slow в качестве динамического скользящего ориентира.

- Избегайте торговли, когда обе линии плоские и серые — рынок находится в состоянии неопределённости.

- Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Для получения более чётких результатов тестируйте на M15 и выше.





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⚙️ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

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- Адаптивный период — окно обратного просмотра для обоих адаптивных расчетов (по умолчанию 14).

- Период быстрого сглаживания — максимальная скорость реагирования адаптивных модулей (2).

- Период медленного сглаживания — максимальное сглаживание на боковых рынках (30).

- Степень кривизны кривой эффективности — кривизна адаптации (по умолчанию 2,0).

- Применяемая цена — цена закрытия, открытия, максимальная, минимальная, медиана, типичная или взвешенная.