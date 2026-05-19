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Индикаторы

XANDER Adaptive Cross - индикатор для MetaTrader 5

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer

5 (26)
Я Кристиан — системный инженер и часть сообщества MQL5 с 2017 года. Многие годы я создавал эти инструменты для собственного счёта, а не на продажу. Публикую их сейчас по одной причине: я не выпускаю ничего, чем не торговал бы на свои собственные деньги.
2 продукта 6 кодов 12 комментариев
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(6)
Опубликован:
Обновлен:
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XANDER Adaptive Cross выводит на график две адаптивные скользящие средние, каждая из которых

отражает рынок с разных точек зрения. Когда они пересекаются, система сигнализирует о
смену тренда с помощью стрелки, обозначенной цветом. Когда линии совпадают, вы следуете за трендом, опираясь на
визуальное подтверждение от обеих линий.

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🔍 КАК «МЫСЛЯТ» ЭТИ ДВЕ ЛИНИИ
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▸ БЫСТРАЯ ЛИНИЯ — адаптивная с учетом диапазона
Определяет, где текущая цена находится внутри диапазона недавних максимумов и минимумов.
Когда цена приближается к крайним значениям, линия ускоряется — быстро фиксируя прорывы.
Когда цена дрейфует в середине диапазона, линия замедляется — отфильтровывая шумы.

▸ МЕДЛЕННАЯ ЛИНИЯ — адаптивная с учетом эффективности
Измеряет соотношение между чистым движением цены и общим пройденным путем.
Когда рынок имеет четкий тренд, линия плотно следует за ценой.
Когда рынок нестабилен или зашумлен, линия выравнивается — отказываясь следовать за ценой.

Эти две линии видят разное. В этом и суть. Когда они совпадают,
у вас появляется уверенность. Когда они расходятся, вы получаете предупреждение.

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🎨 ЯЗЫК ЦВЕТОВ
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БЫСТРАЯ ЛИНИЯ
🟢 Весенне-зелёный — Быстрая линия выше Медленной (бычий уклон)
🔴 Оранжево-красная — быстрая линия ниже медленной (медвежий уклон)

МЕДЛЕННАЯ ЛИНИЯ
🟡 Золотой — Быстрая линия выше медленной (бычий уклон)
🟣 Орхидеевый — Быстрая линия ниже медленной (медвежий уклон)

⚪ Тёмно-серый цвет на любой из линий — неопределённое или переходное состояние

СТРЕЛКИ
🟢 Зеленая стрелка под свечой — быстрая линия только что пересекла медленную сверху (сигнал на покупку)
🔴 Красная стрелка над свечой — быстрая линия только что пересекла медленную вниз (сигнал на продажу)

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📌 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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- Дождитесь появления стрелки — это ваш потенциальный сигнал к входу в рынок.
- Убедитесь, что обе линии сменили цвет на бычий или медвежий.
- Используйте линию Slow в качестве динамического скользящего ориентира.
- Избегайте торговли, когда обе линии плоские и серые — рынок находится в состоянии неопределённости.
- Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Для получения более чётких результатов тестируйте на M15 и выше.

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⚙️ КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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- Адаптивный период — окно обратного просмотра для обоих адаптивных расчетов (по умолчанию 14).
- Период быстрого сглаживания — максимальная скорость реагирования адаптивных модулей (2).
- Период медленного сглаживания — максимальное сглаживание на боковых рынках (30).
- Степень кривизны кривой эффективности — кривизна адаптации (по умолчанию 2,0).
- Применяемая цена — цена закрытия, открытия, максимальная, минимальная, медиана, типичная или взвешенная.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72094

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