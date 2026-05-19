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Индикаторы

Gold FVG Finder - индикатор для MetaTrader 5

Roman Mudarisov
Roman Mudarisov

Roman Mudarisov

  • Algorithmic Trader & MQL Developer в  Independent Algo Trading Lab
  • Россия
  • 700
Приветствую!
2 кода 2 комментария
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Gold FVG Finder

Индикатор ищет зоны дисбаланса рынка на графике и сигнализирует стрелкой, когда цена впервые возвращается к такой зоне. Подходит для Gold, Forex и любых ликвидных инструментов на таймфреймах от M5 до H4.

Что такое Fair Value Gap

Fair Value Gap (зона несправедливой цены) — это участок графика, который цена прошла слишком быстро. Между тенью первой и третьей свечи образуется разрыв, не перекрытый телом средней свечи. В таких зонах крупные игроки оставляют незаполненные ордера и цена почти всегда возвращается туда, чтобы их закрыть. Именно на этом возврате и строится вся логика индикатора.

Что отображается на графике

  • Зеленые прямоугольники — бычьи зоны FVG (ожидается движение вверх при возврате цены)
  • Красные прямоугольники — медвежьи зоны FVG (ожидается движение вниз при возврате цены)
  • Пунктирная линия внутри каждой зоны — уровень 50%, Consequent Encroachment (наиболее точная цель для входа внутри зоны)
  • Зеленая стрелка вверх — сигнал на покупку при касании бычьей зоны
  • Красная стрелка вниз — сигнал на продажу при касании медвежьей зоны
  • Информационная панель в правом верхнем углу — текущее значение RSI и количество активных зон на экране

После первого касания зона считается отработанной и больше не подает сигналов, чтобы не плодить повторные входы в одно и то же место.

Настройки

  • Use RSI Filter — включить дополнительный фильтр RSI. По умолчанию выключен, сигналы подаются только по факту касания зоны
  • RSI Period — период расчета RSI (по умолчанию 14)
  • RSI Oversold — уровень RSI для покупок при включенном фильтре (по умолчанию 40)
  • RSI Overbought — уровень RSI для продаж при включенном фильтре (по умолчанию 60)
  • Use Alerts — включить всплывающие уведомления при появлении сигнала
  • Bull Color — цвет бычьих зон FVG
  • Bear Color — цвет медвежьих зон FVG
  • Line Color — цвет линии 50% внутри зоны
  • Max History — глубина истории для отрисовки зон (количество баров)

Рекомендуемый таймфрейм

Рекомендуемый таймфрейм: M15. Именно на нем индикатор тестировался на Gold (XAUUSD) и показывает наилучшее соотношение количества сигналов и их качества. На M15 хорошо видны внутридневные зоны имбаланса, которые цена регулярно переоценивает в течение одной торговой сессии.

Таймфрейм H1 подходит для более спокойной торговли с меньшим количеством сигналов, но каждый из них будет весомее. Таймфреймы M1 и M5 не рекомендуются — на них слишком много мелких зон, которые создают шум. Логика FVG универсальна и одинаково хорошо работает на валютных парах и фондовых индексах.

Рекомендации по торговле

Индикатор дает точку внимания, а не готовый приказ на вход. Лучший результат достигается, когда касание зоны FVG совпадает с более крупным уровнем поддержки или сопротивления на старшем таймфрейме. Не входите против выраженного тренда только потому, что цена коснулась зоны. Всегда используйте стоп-лосс, размещая его за пределами зоны FVG.

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