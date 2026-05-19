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Gold FVG Finder - индикатор для MetaTrader 5
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Gold FVG Finder
Индикатор ищет зоны дисбаланса рынка на графике и сигнализирует стрелкой, когда цена впервые возвращается к такой зоне. Подходит для Gold, Forex и любых ликвидных инструментов на таймфреймах от M5 до H4.
Что такое Fair Value Gap
Fair Value Gap (зона несправедливой цены) — это участок графика, который цена прошла слишком быстро. Между тенью первой и третьей свечи образуется разрыв, не перекрытый телом средней свечи. В таких зонах крупные игроки оставляют незаполненные ордера и цена почти всегда возвращается туда, чтобы их закрыть. Именно на этом возврате и строится вся логика индикатора.
Что отображается на графике
- Зеленые прямоугольники — бычьи зоны FVG (ожидается движение вверх при возврате цены)
- Красные прямоугольники — медвежьи зоны FVG (ожидается движение вниз при возврате цены)
- Пунктирная линия внутри каждой зоны — уровень 50%, Consequent Encroachment (наиболее точная цель для входа внутри зоны)
- Зеленая стрелка вверх — сигнал на покупку при касании бычьей зоны
- Красная стрелка вниз — сигнал на продажу при касании медвежьей зоны
- Информационная панель в правом верхнем углу — текущее значение RSI и количество активных зон на экране
После первого касания зона считается отработанной и больше не подает сигналов, чтобы не плодить повторные входы в одно и то же место.
Настройки
- Use RSI Filter — включить дополнительный фильтр RSI. По умолчанию выключен, сигналы подаются только по факту касания зоны
- RSI Period — период расчета RSI (по умолчанию 14)
- RSI Oversold — уровень RSI для покупок при включенном фильтре (по умолчанию 40)
- RSI Overbought — уровень RSI для продаж при включенном фильтре (по умолчанию 60)
- Use Alerts — включить всплывающие уведомления при появлении сигнала
- Bull Color — цвет бычьих зон FVG
- Bear Color — цвет медвежьих зон FVG
- Line Color — цвет линии 50% внутри зоны
- Max History — глубина истории для отрисовки зон (количество баров)
Рекомендуемый таймфрейм
Рекомендуемый таймфрейм: M15. Именно на нем индикатор тестировался на Gold (XAUUSD) и показывает наилучшее соотношение количества сигналов и их качества. На M15 хорошо видны внутридневные зоны имбаланса, которые цена регулярно переоценивает в течение одной торговой сессии.
Таймфрейм H1 подходит для более спокойной торговли с меньшим количеством сигналов, но каждый из них будет весомее. Таймфреймы M1 и M5 не рекомендуются — на них слишком много мелких зон, которые создают шум. Логика FVG универсальна и одинаково хорошо работает на валютных парах и фондовых индексах.
Рекомендации по торговле
Индикатор дает точку внимания, а не готовый приказ на вход. Лучший результат достигается, когда касание зоны FVG совпадает с более крупным уровнем поддержки или сопротивления на старшем таймфрейме. Не входите против выраженного тренда только потому, что цена коснулась зоны. Всегда используйте стоп-лосс, размещая его за пределами зоны FVG.
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