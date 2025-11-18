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Counter Attack Candlestick - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/49142
Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и ширину свечей за определенный период, что может быть полезно при принятии торговых решений, например, о том, какой тейк-профит или стоп-лосс использовать на основе исторических значений.Indicator loader for strategy testing
Система для одновременного тестирования до четырех индикаторов в тестере стратегий
Доминирующая свеча - это набор из двух свечей, в котором фитили пересекаются друг с другом, но тела свечей либо направлены вверх, либо направлены вниз, либо равны.TickCompressor - со сжатием 1 тика до 2-3 байт в среднем
Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.