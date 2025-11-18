Этот скрипт помогает трейдерам понять распределение и ширину свечей за определенный период, что может быть полезно при принятии торговых решений, например, о том, какой тейк-профит или стоп-лосс использовать на основе исторических значений.

Система для одновременного тестирования до четырех индикаторов в тестере стратегий