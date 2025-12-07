В этом зигзаге новая точка свинга подтверждается, когда цена выходит за порог волатильности. Волатильность определяется как текущее стандартное отклонение × мультипликатор.

Вместо того чтобы искать абсолютные максимумы/минимумы на фиксированной глубине, он оценивает экстремальные значения относительно локального уровня волатильности и берет самую экстремальную цену в рамках движения, которое вызвало порог. Поскольку стандартное отклонение изменяется от бара к бару, порог динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.

Горизонтальная линия тянется от последнего подтвержденного колебания, проецируя статистически значимую границу: цена, скорее всего, либо упрется в нее при отскоке, либо пробьет ее при прорыве.

Этот индикатор можно рассматривать по-разному. При медвежьем тренде вы можете рассматривать движение цены выше прогнозируемого уровня как шум и разместить стоп на продажу прямо под линией, или же войти непосредственно на уровне - и выйти в безубыток, если цена вдруг расходится против сделки.

Понимание входов:

Большая длина означает, что ноги будут длиннее (и точек разворота будет меньше), в то время как меньшая длина приведет к большему количеству точек разворота, а ноги зигзага будут короче.

Более высокий множитель волатильности означает, что порог сложнее сработать - более жесткие ноги, более низкий множитель волатильности означает, что порог легче сработать - более отзывчивые ноги











