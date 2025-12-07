CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Statistical Zigzag - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
279
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этом зигзаге новая точка свинга подтверждается, когда цена выходит за порог волатильности. Волатильность определяется как текущее стандартное отклонение × мультипликатор.

Вместо того чтобы искать абсолютные максимумы/минимумы на фиксированной глубине, он оценивает экстремальные значения относительно локального уровня волатильности и берет самую экстремальную цену в рамках движения, которое вызвало порог. Поскольку стандартное отклонение изменяется от бара к бару, порог динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.

Горизонтальная линия тянется от последнего подтвержденного колебания, проецируя статистически значимую границу: цена, скорее всего, либо упрется в нее при отскоке, либо пробьет ее при прорыве.

Этот индикатор можно рассматривать по-разному. При медвежьем тренде вы можете рассматривать движение цены выше прогнозируемого уровня как шум и разместить стоп на продажу прямо под линией, или же войти непосредственно на уровне - и выйти в безубыток, если цена вдруг расходится против сделки.

Понимание входов:

  • Большая длина означает, что ноги будут длиннее (и точек разворота будет меньше), в то время как меньшая длина приведет к большему количеству точек разворота, а ноги зигзага будут короче.
  • Более высокий множитель волатильности означает, что порог сложнее сработать - более жесткие ноги, более низкий множитель волатильности означает, что порог легче сработать - более отзывчивые ноги


Статистический зигзаг на основе стандартного отклонения


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65723

TimeGMT library for the strategy tester TimeGMT library for the strategy tester

Статический класс для исправления функции TimeGMT() во время тестирования в тестере стратегий.

Simple Bar Timer Simple Bar Timer

Это скрипт для отображения времени, оставшегося до появления следующего бара.

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files

Это скрипт для экспорта курсов и тиков текущего символа графика в CSV-файлы, совместимые с форматом экспорта/импорта MT5.

KA-Gold Bot MT5 KA-Gold Bot MT5

KA-Gold Bot - это продвинутый торговый советник, специально разработанный для золота и использующий мощную комбинацию стратегии канала Кельтнера и двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) - 10-периодной EMA и 200-периодной EMA. Принцип действия: 10-периодная ЕМА представляет собой среднее значение цены, проходящей выше/ниже полосы Кельтнера, что подтверждает наличие восходящего/нисходящего тренда. Цена, находящаяся выше 200-периодной ЕМА, поддерживает восходящий/нисходящий тренд. Это указывает на то, что восходящий/нисходящий тренд был сильнее, чем предыдущие 10 периодов, учитывая волатильность за последние 50 периодов. - Временной интервал: M15