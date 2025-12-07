Ставь лайки и следи за новостями
Statistical Zigzag - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 279
Рейтинг:
-
Опубликован:
Вместо того чтобы искать абсолютные максимумы/минимумы на фиксированной глубине, он оценивает экстремальные значения относительно локального уровня волатильности и берет самую экстремальную цену в рамках движения, которое вызвало порог. Поскольку стандартное отклонение изменяется от бара к бару, порог динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.
Горизонтальная линия тянется от последнего подтвержденного колебания, проецируя статистически значимую границу: цена, скорее всего, либо упрется в нее при отскоке, либо пробьет ее при прорыве.
Этот индикатор можно рассматривать по-разному. При медвежьем тренде вы можете рассматривать движение цены выше прогнозируемого уровня как шум и разместить стоп на продажу прямо под линией, или же войти непосредственно на уровне - и выйти в безубыток, если цена вдруг расходится против сделки.
- Большая длина означает, что ноги будут длиннее (и точек разворота будет меньше), в то время как меньшая длина приведет к большему количеству точек разворота, а ноги зигзага будут короче.
- Более высокий множитель волатильности означает, что порог сложнее сработать - более жесткие ноги, более низкий множитель волатильности означает, что порог легче сработать - более отзывчивые ноги
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65723
