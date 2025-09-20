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Библиотека классов трейлинга StopLoss для MQL5 - библиотека для MetaTrader 5
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Универсальная библиотека классов для реализации различных стратегий трейлинга StopLoss в торговых роботах. Библиотека позволяет гибко управлять StopLoss открытых позиций по фиксированному отступу от цены, а также по значениям популярных индикаторов: Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA и произвольному уровню.
Библиотека предоставляет удобный способ добавить несколько видов различных трейлингов StopLoss в Ваш советник на MQL5. Просто подключите нужный класс, настройте параметры и вызывайте метод Run() в OnTick().
Заголовок
#include <Trailings\Trailings.mqh>
Структура классов
|Класс
|Назначение
|Примеры использования
|CSimpleTrailing
|базовый класс трейлинга по цене (простой трал)
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CSimpleTrailing trail; //--- В OnInit(): trail.SetSymbol(_Symbol); trail.SetMagicNumber(123); trail.SetStopLossOffset(100); trail.SetActive(true); //--- В OnTick(): trail.Run();
|CTrailingByInd
|базовый класс трейлинга по индикатору
|Используется наследуемыми классами
|CTrailingBySAR
|трейлинг по индикатору Parabolic SAR
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingBySAR trailSAR; //--- В OnInit(): trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2); trailSAR.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailSAR.Run();
|CTrailingByAMA
|трейлинг по Adaptive Moving Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByAMA trailAMA; //--- В OnInit(): trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE); trailAMA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailAMA.Run();
|CTrailingByDEMA
|трейлинг по Double Exponential Moving Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByDEMA trailDEMA; //--- В OnInit(): trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailDEMA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailDEMA.Run();
|CTrailingByFRAMA
|трейлинг по Fractal Adaptive Moving Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByFRAMA trailFRAMA; //--- В OnInit(): trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailFRAMA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailFRAMA.Run();
|CTrailingByMA
|трейлинг по Moving Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByMA trailMA; //--- В OnInit(): trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); trailMA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailMA.Run();
|CTrailingByTEMA
|трейлинг по Triple Exponential Moving Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByTEMA trailTEMA; //--- В OnInit(): trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE); trailTEMA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailTEMA.Run();
|CTrailingByVIDYA
|трейлинг по Variable Index Dynamic Average
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByVIDYA trailVIDYA; //--- В OnInit(): trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE); trailVIDYA.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailVIDYA.Run();
|CTrailingByValue
|трейлинг по заданному уровню
|
//--- Подключение #include <Trailings\Trailings.mqh> //--- Глобально CTrailingByValue trailValue; //--- В OnInit(): trailValue.SetSymbol(_Symbol); trailValue.SetActive(true); //--- В OnTick(): trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);
Установка параметров:
- SetSymbol(symbol) — установка торгового символа;
- SetMagicNumber(magic) — установка magic number;
- SetStopLossOffset(offset) — установка отступа StopLoss от цены/индикатора;
- SetTrailingStart(start) —установка минимальной прибыли для активации трейлинга;
- SetTrailingStep(step) — установка шага перемещения StopLoss;
- SetSpreadMultiplier(value) — установка множителя спреда для StopLevel;
- SetActive(flag) — включение/отключение трейлинга.
Для индикаторных классов — дополнительные параметры индикаторов (периоды, типы цен, методы и т.д.).
Пример работы подключенного трала по Parabolic SAR к стандартному советнику \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5:
Подробнее по теме этих тралов можно ознакомиться в статьях
- Как добавить Trailing Stop по индикатору Parabolic SAR
- Как сделать любой тип Trailing Stop и подключить к советнику
Trailings.mqh — простой способ добавить трейлинг StopLoss в ваш советник на MQL5.
Подключите нужный класс, настройте параметры и вызывайте *.Run() в OnTick.
Если в Вашем советнике есть цикл перебора своих позиций, то можно вызывать метод Run() трейлингов с указанием тикета выбранной позиции:
Run(const ulong pos_ticket);
В общем простом случае это будет так в обработчике OnTick():
for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); }
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