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Библиотека классов трейлинга StopLoss для MQL5 - библиотека для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Trailings\
Trailings.mqh (107.4 KB) просмотр
\MQL5\Experts\Trailings\
MovingAverageWithSimpleTrail.mq5 (18.02 KB) просмотр
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Универсальная библиотека классов для реализации различных стратегий трейлинга StopLoss в торговых роботах. Библиотека позволяет гибко управлять StopLoss открытых позиций по фиксированному отступу от цены, а также по значениям популярных индикаторов: Parabolic SAR, AMA, DEMA, FRAMA, MA, TEMA, VIDYA и произвольному уровню.

Библиотека предоставляет удобный способ добавить несколько видов различных трейлингов StopLoss в Ваш советник на MQL5. Просто подключите нужный класс, настройте параметры и вызывайте метод Run() в OnTick().

Заголовок

#include <Trailings\Trailings.mqh>

Структура классов

Класс  Назначение  Примеры использования 
CSimpleTrailing базовый класс трейлинга по цене (простой трал) 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CSimpleTrailing trail;

//--- В OnInit():
trail.SetSymbol(_Symbol);
trail.SetMagicNumber(123);
trail.SetStopLossOffset(100);
trail.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trail.Run();
CTrailingByInd базовый класс трейлинга по индикатору Используется наследуемыми классами
CTrailingBySAR трейлинг по индикатору Parabolic SAR 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingBySAR trailSAR;

//--- В OnInit():
trailSAR.Initialize(_Symbol, PERIOD_M15, 0.02, 0.2);
trailSAR.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailSAR.Run();
CTrailingByAMA трейлинг по Adaptive Moving Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByAMA trailAMA;

//--- В OnInit():
trailAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 2, 30, 0, PRICE_CLOSE);
trailAMA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailAMA.Run();
CTrailingByDEMA трейлинг по Double Exponential Moving Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByDEMA trailDEMA;

//--- В OnInit():
trailDEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE);
trailDEMA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailDEMA.Run();
CTrailingByFRAMA трейлинг по Fractal Adaptive Moving Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByFRAMA trailFRAMA;

//--- В OnInit():
trailFRAMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE);
trailFRAMA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailFRAMA.Run();
CTrailingByMA трейлинг по Moving Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByMA trailMA;

//--- В OnInit():
trailMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 20, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE);
trailMA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailMA.Run();
CTrailingByTEMA трейлинг по Triple Exponential Moving Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByTEMA trailTEMA;

//--- В OnInit():
trailTEMA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 14, 0, PRICE_CLOSE);
trailTEMA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailTEMA.Run();
CTrailingByVIDYA трейлинг по Variable Index Dynamic Average 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByVIDYA trailVIDYA;

//--- В OnInit():
trailVIDYA.Initialize(_Symbol, PERIOD_H1, 9, 12, 0, PRICE_CLOSE);
trailVIDYA.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailVIDYA.Run();
CTrailingByValue трейлинг по заданному уровню 
//--- Подключение 
#include <Trailings\Trailings.mqh>

//--- Глобально
CTrailingByValue trailValue;

//--- В OnInit():
trailValue.SetSymbol(_Symbol);
trailValue.SetActive(true);

//--- В OnTick():
trailValue.Run(customSLBuy, customSLSell);


Установка параметров:

  • SetSymbol(symbol) — установка торгового символа;
  • SetMagicNumber(magic) — установка magic number;
  • SetStopLossOffset(offset) — установка отступа StopLoss от цены/индикатора;
  • SetTrailingStart(start) —установка минимальной прибыли для активации трейлинга;
  • SetTrailingStep(step) — установка шага перемещения StopLoss;
  • SetSpreadMultiplier(value) — установка множителя спреда для StopLevel;
  • SetActive(flag) — включение/отключение трейлинга.

Для индикаторных классов — дополнительные параметры индикаторов (периоды, типы цен, методы и т.д.).

Пример работы подключенного трала по Parabolic SAR к стандартному советнику \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5:


Подробнее по теме этих тралов можно ознакомиться в статьях

  1. Как добавить Trailing Stop по индикатору Parabolic SAR
  2. Как сделать любой тип Trailing Stop и подключить к советнику

Trailings.mqh — простой способ добавить трейлинг StopLoss в ваш советник на MQL5.
Подключите нужный класс, настройте параметры и вызывайте *.Run() в OnTick.

Если в Вашем советнике есть цикл перебора своих позиций, то можно вызывать метод Run() трейлингов с указанием тикета выбранной позиции:

Run(const ulong pos_ticket);

В общем простом случае это будет так в обработчике OnTick():

for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) 
  { 
   trailing_simple.Run(PositionGetTicket(i)); 
  }



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