CSimpleTrailing базовый класс трейлинга по цене (простой трал) #include <Trailings\Trailings.mqh> CSimpleTrailing trail; trail.SetSymbol( _Symbol ); trail.SetMagicNumber( 123 ); trail.SetStopLossOffset( 100 ); trail.SetActive( true ); trail.Run();



CTrailingByInd базовый класс трейлинга по индикатору Используется наследуемыми классами

CTrailingBySAR трейлинг по индикатору Parabolic SAR #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingBySAR trailSAR; trailSAR.Initialize( _Symbol , PERIOD_M15 , 0.02 , 0.2 ); trailSAR.SetActive( true ); trailSAR.Run();



CTrailingByAMA трейлинг по Adaptive Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByAMA trailAMA; trailAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 2 , 30 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailAMA.SetActive( true ); trailAMA.Run();



CTrailingByDEMA трейлинг по Double Exponential Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByDEMA trailDEMA; trailDEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailDEMA.SetActive( true ); trailDEMA.Run();



CTrailingByFRAMA трейлинг по Fractal Adaptive Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByFRAMA trailFRAMA; trailFRAMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailFRAMA.SetActive( true ); trailFRAMA.Run();



CTrailingByMA трейлинг по Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByMA trailMA; trailMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 20 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); trailMA.SetActive( true ); trailMA.Run();



CTrailingByTEMA трейлинг по Triple Exponential Moving Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByTEMA trailTEMA; trailTEMA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 14 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailTEMA.SetActive( true ); trailTEMA.Run();



CTrailingByVIDYA трейлинг по Variable Index Dynamic Average #include <Trailings\Trailings.mqh> CTrailingByVIDYA trailVIDYA; trailVIDYA.Initialize( _Symbol , PERIOD_H1 , 9 , 12 , 0 , PRICE_CLOSE ); trailVIDYA.SetActive( true ); trailVIDYA.Run();

