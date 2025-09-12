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Индикаторы

Find Pin Bars - индикатор для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Пин-бар — это свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая часто указывает на возможный разворот цены.

Индикатор ищет на графике паттерны Price Action Pin Bar и ставит значки на баре с найденными паттернами:


Для устранения перерисовки сигналов, паттерны ищутся на прошлом баре. Если Пин-Бар найден, то на текущем баре ставится сигнальная стрелка — на цене открытия текущего бара. Индикатор только ищет Пин-Бары по правилам их формирования. Соответственно, необходимо использовать какой-либо иной индикатор для фильтрации и подтверждения, например, индикатор ключевых и важных уровней.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Minimum size of a candle from low to high — Минимальный размер свечи (в пунктах).
    Задает минимально допустимую высоту анализируемой свечи (разница между High и Low). Свечи меньшего размера игнорируются индикатором, что позволяет исключить малозначимые или "шумовые" свечи.
    Увеличивайте значение для фильтрации слабых сигналов на низковолатильных рынках;

  • Maximum size of the candle body relative to its shadows — Максимальный размер тела свечи (относительно размера всей свечи, от 0 до 1).
    Определяет максимальную допустимую величину тела свечи (разница между Open и Close) по отношению к полной высоте свечи. Чем меньше значение, тем более выраженными будут сигналы с длинными тенями и маленьким телом — классические Пин-Бары.
    Для поиска наиболее "чистых" Пин-Баров используйте значения 0.2 — 0.4;

  • Position of the body relative to the previous candle — Положение тела относительно диапазона предыдущей свечи (от 0 до 1).
    Параметр определяет, насколько глубоко тело Пин-Бара может заходить в диапазон предыдущей свечи. Чем меньше значение, тем ближе тело будет к краю диапазона, что соответствует классическим разворотным моделям.
    Используйте значения 0.2–0.4 для поиска сигналов, где тело Пин-Бара расположено у границы предыдущей свечи;

  • Aspect ratio of the shadows — Соотношение длин теней (коэффициент)
    Задает минимальное соотношение между длиной основной тени (верхней для Пин-Бара на продажу, нижней для Пин-Бара на покупку) и противоположной тени. Чем выше значение, тем более выраженной должна быть основная тень по сравнению с противоположной.
    Значения 1.5 — 2.5 позволяют фильтровать сигналы, оставляя только свечи с ярко выраженной длинной тенью.


Принципы поиска и отображения паттернов в коде индикатора:

  • Анализирует каждую свечу на графике и сравнивает её с предыдущими.
  • Находит свечи, у которых тело маленькое, а одна из теней (верхняя или нижняя) значительно длиннее другой.
  • Проверяет, чтобы тело свечи находилось внутри диапазона предыдущей свечи — это важно для классического Пин-Бара.
  • Если свеча подходит по всем критериям, индикатор отмечает её стрелкой на графике:
    • Голубая стрелка — Пин-Бар на покупку (длинная нижняя тень) на прошлом баре (буфер 0 PinBar to Up) и голубая сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 2 Signal Buy).
    • Красная стрелка — Пин-Бар на продажу (длинная верхняя тень) на прошлом баре (буфер 1 PinBar to Down) и красная сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 3 Signal Sell).

Рекомендации по настройкам параметров:

    1. Для более строгого отбора сигналов 
      • увеличивайте значения "Minimum size of a candle from low to high" и "Aspect ratio of the shadows",
      • уменьшайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle".
    2. Для большего количества сигналов 
      • уменьшайте "Minimum size of a candle from low to high" и "Aspect ratio of the shadows",
      • увеличивайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle".
    3. Подбирайте параметры исходя из волатильности инструмента и таймфрейма, чтобы индикатор находил наиболее релевантные для вашей стратегии Пин-Бары.

    Номера буферов для чтения из другой программы:

  • Буфер 0 (Название PinBar to Up) — метки Пин_Баров на покупку,
  • Буфер 1 (Название PinBar to Down) — метки  Пин_Баров на продажу,
  • Буфер 2 (Название Signal Buy) — сигнальная стрелка на покупку,
  • Буфер 3 (Название Signal Sell) — сигнальная стрелка на продажу,


    • Для получения сигналов из советника, используйте буферы 2 и 3 для сигналов на покупку и продажу соответственно. Значения в этих буферах появляются на текущем баре и содержат цену его открытия. При этом предыдущий бар содержит описание найденного паттерна. Если не пустое значение находится в буфере 0, то это Пин-Бар на покупку, если значение в буфере 1 — это Пин-Бар на продажу.

    Настраивайте параметры в соответствии с вашими требованиями к качеству и частоте сигналов, чтобы индикатор максимально соответствовал вашей торговой стратегии.


    Delete Trading History Delete Trading History

    Скрипт удаляет с текущего графика все значки автоторговли

    Logging V2 for both MQL4 and MQL5 Logging V2 for both MQL4 and MQL5

    Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.

    PTB PTB

    Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.

    Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

    Скрипт сканирует текущий график в поисках любых доступных объектов графика, Считает и удаляет их соответственно, И записывает в лог имена объектов на графике соответственно.