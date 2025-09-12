Пин-бар — это свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая часто указывает на возможный разворот цены.

Индикатор ищет на графике паттерны Price Action Pin Bar и ставит значки на баре с найденными паттернами:





Для устранения перерисовки сигналов, паттерны ищутся на прошлом баре. Если Пин-Бар найден, то на текущем баре ставится сигнальная стрелка — на цене открытия текущего бара. Индикатор только ищет Пин-Бары по правилам их формирования. Соответственно, необходимо использовать какой-либо иной индикатор для фильтрации и подтверждения, например, индикатор ключевых и важных уровней.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Minimum size of a candle from low to high — Минимальный размер свечи (в пунктах).

Задает минимально допустимую высоту анализируемой свечи (разница между High и Low). Свечи меньшего размера игнорируются индикатором, что позволяет исключить малозначимые или "шумовые" свечи.

Увеличивайте значение для фильтрации слабых сигналов на низковолатильных рынках;





— Задает минимально допустимую высоту анализируемой свечи (разница между High и Low). Свечи меньшего размера игнорируются индикатором, что позволяет исключить малозначимые или "шумовые" свечи. Увеличивайте значение для фильтрации слабых сигналов на низковолатильных рынках; Maximum size of the candle body relative to its shadows — Максимальный размер тела свечи (относительно размера всей свечи, от 0 до 1).

Определяет максимальную допустимую величину тела свечи (разница между Open и Close) по отношению к полной высоте свечи. Чем меньше значение, тем более выраженными будут сигналы с длинными тенями и маленьким телом — классические Пин-Бары.

Для поиска наиболее "чистых" Пин-Баров используйте значения 0.2 — 0.4;





— Определяет максимальную допустимую величину тела свечи (разница между Open и Close) по отношению к полной высоте свечи. Чем меньше значение, тем более выраженными будут сигналы с длинными тенями и маленьким телом — классические Пин-Бары. Для поиска наиболее "чистых" Пин-Баров используйте значения 0.2 — 0.4; Position of the body relative to the previous candle — Положение тела относительно диапазона предыдущей свечи (от 0 до 1).

Параметр определяет, насколько глубоко тело Пин-Бара может заходить в диапазон предыдущей свечи. Чем меньше значение, тем ближе тело будет к краю диапазона, что соответствует классическим разворотным моделям.

Используйте значения 0.2–0.4 для поиска сигналов, где тело Пин-Бара расположено у границы предыдущей свечи;





— Параметр определяет, насколько глубоко тело Пин-Бара может заходить в диапазон предыдущей свечи. Чем меньше значение, тем ближе тело будет к краю диапазона, что соответствует классическим разворотным моделям. Используйте значения 0.2–0.4 для поиска сигналов, где тело Пин-Бара расположено у границы предыдущей свечи; Aspect ratio of the shadows — Соотношение длин теней (коэффициент)

Задает минимальное соотношение между длиной основной тени (верхней для Пин-Бара на продажу, нижней для Пин-Бара на покупку) и противоположной тени. Чем выше значение, тем более выраженной должна быть основная тень по сравнению с противоположной.

Значения 1.5 — 2.5 позволяют фильтровать сигналы, оставляя только свечи с ярко выраженной длинной тенью.



Принципы поиска и отображения паттернов в коде индикатора: Анализирует каждую свечу на графике и сравнивает её с предыдущими.

Находит свечи, у которых тело маленькое, а одна из теней (верхняя или нижняя) значительно длиннее другой.

Проверяет, чтобы тело свечи находилось внутри диапазона предыдущей свечи — это важно для классического Пин-Бара.

Если свеча подходит по всем критериям, индикатор отмечает её стрелкой на графике: Голубая стрелка — Пин-Бар на покупку (длинная нижняя тень) на прошлом баре (буфер 0 PinBar to Up ) и голубая сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 2 Signal Buy ). Красная стрелка — Пин-Бар на продажу (длинная верхняя тень) на прошлом баре (буфер 1 PinBar to Down ) и красная сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 3 Signal Sell ).



Рекомендации по настройкам параметров: Для более строгого отбора сигналов

увеличивайте значения " Minimum size of a candle from low to high " и " Aspect ratio of the shadows ",

" и " ", уменьшайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle". Для большего количества сигналов

уменьшайте " Minimum size of a candle from low to high " и " Aspect ratio of the shadows ",

" и " ", увеличивайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle". Подбирайте параметры исходя из волатильности инструмента и таймфрейма, чтобы индикатор находил наиболее релевантные для вашей стратегии Пин-Бары.

Номера буферов для чтения из другой программы: Буфер 0 (Название PinBar to Up) — метки Пин_Баров на покупку, Буфер 1 (Название PinBar to Down) — метки Пин_Баров на продажу, Буфер 2 (Название Signal Buy) — сигнальная стрелка на покупку, Буфер 3 (Название Signal Sell) — сигнальная стрелка на продажу,



Для получения сигналов из советника, используйте буферы 2 и 3 для сигналов на покупку и продажу соответственно. Значения в этих буферах появляются на текущем баре и содержат цену его открытия. При этом предыдущий бар содержит описание найденного паттерна. Если не пустое значение находится в буфере 0, то это Пин-Бар на покупку, если значение в буфере 1 — это Пин-Бар на продажу. Настраивайте параметры в соответствии с вашими требованиями к качеству и частоте сигналов, чтобы индикатор максимально соответствовал вашей торговой стратегии.





