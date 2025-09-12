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Find Pin Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Пин-бар — это свеча с маленьким телом и длинной тенью, которая часто указывает на возможный разворот цены.
Индикатор ищет на графике паттерны Price Action Pin Bar и ставит значки на баре с найденными паттернами:
Для устранения перерисовки сигналов, паттерны ищутся на прошлом баре. Если Пин-Бар найден, то на текущем баре ставится сигнальная стрелка — на цене открытия текущего бара. Индикатор только ищет Пин-Бары по правилам их формирования. Соответственно, необходимо использовать какой-либо иной индикатор для фильтрации и подтверждения, например, индикатор ключевых и важных уровней.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Minimum size of a candle from low to high — Минимальный размер свечи (в пунктах).
Задает минимально допустимую высоту анализируемой свечи (разница между High и Low). Свечи меньшего размера игнорируются индикатором, что позволяет исключить малозначимые или "шумовые" свечи.
Увеличивайте значение для фильтрации слабых сигналов на низковолатильных рынках;
- Maximum size of the candle body relative to its shadows — Максимальный размер тела свечи (относительно размера всей свечи, от 0 до 1).
Определяет максимальную допустимую величину тела свечи (разница между Open и Close) по отношению к полной высоте свечи. Чем меньше значение, тем более выраженными будут сигналы с длинными тенями и маленьким телом — классические Пин-Бары.
Для поиска наиболее "чистых" Пин-Баров используйте значения 0.2 — 0.4;
- Position of the body relative to the previous candle — Положение тела относительно диапазона предыдущей свечи (от 0 до 1).
Параметр определяет, насколько глубоко тело Пин-Бара может заходить в диапазон предыдущей свечи. Чем меньше значение, тем ближе тело будет к краю диапазона, что соответствует классическим разворотным моделям.
Используйте значения 0.2–0.4 для поиска сигналов, где тело Пин-Бара расположено у границы предыдущей свечи;
- Aspect ratio of the shadows — Соотношение длин теней (коэффициент)
Задает минимальное соотношение между длиной основной тени (верхней для Пин-Бара на продажу, нижней для Пин-Бара на покупку) и противоположной тени. Чем выше значение, тем более выраженной должна быть основная тень по сравнению с противоположной.
Значения 1.5 — 2.5 позволяют фильтровать сигналы, оставляя только свечи с ярко выраженной длинной тенью.
Принципы поиска и отображения паттернов в коде индикатора:
- Анализирует каждую свечу на графике и сравнивает её с предыдущими.
- Находит свечи, у которых тело маленькое, а одна из теней (верхняя или нижняя) значительно длиннее другой.
- Проверяет, чтобы тело свечи находилось внутри диапазона предыдущей свечи — это важно для классического Пин-Бара.
- Если свеча подходит по всем критериям, индикатор отмечает её стрелкой на графике:
- Голубая стрелка — Пин-Бар на покупку (длинная нижняя тень) на прошлом баре (буфер 0 PinBar to Up) и голубая сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 2 Signal Buy).
- Красная стрелка — Пин-Бар на продажу (длинная верхняя тень) на прошлом баре (буфер 1 PinBar to Down) и красная сигнальная стрелка на текущем баре (буфер 3 Signal Sell).
Рекомендации по настройкам параметров:
- Для более строгого отбора сигналов
- увеличивайте значения "Minimum size of a candle from low to high" и "Aspect ratio of the shadows",
- уменьшайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle".
- Для большего количества сигналов
- уменьшайте "Minimum size of a candle from low to high" и "Aspect ratio of the shadows",
- увеличивайте "Maximum size of the candle body relative to its shadows" и "Position of the body relative to the previous candle".
- Подбирайте параметры исходя из волатильности инструмента и таймфрейма, чтобы индикатор находил наиболее релевантные для вашей стратегии Пин-Бары.
Номера буферов для чтения из другой программы:
Для получения сигналов из советника, используйте буферы 2 и 3 для сигналов на покупку и продажу соответственно. Значения в этих буферах появляются на текущем баре и содержат цену его открытия. При этом предыдущий бар содержит описание найденного паттерна. Если не пустое значение находится в буфере 0, то это Пин-Бар на покупку, если значение в буфере 1 — это Пин-Бар на продажу.
Настраивайте параметры в соответствии с вашими требованиями к качеству и частоте сигналов, чтобы индикатор максимально соответствовал вашей торговой стратегии.
Скрипт удаляет с текущего графика все значки автоторговлиLogging V2 for both MQL4 and MQL5
Класс CDebugLogger - это гибкая и всеобъемлющая утилита для ведения журнала, предназначенная для использования в средах MQL4/5. Он позволяет разработчикам регистрировать сообщения различных уровней важности (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG) с возможностью включения в записи журнала временных меток, сигнатур функций, имен файлов и номеров строк. Класс поддерживает запись логов как в консоль, так и в файлы, с возможностью сохранения логов в общей папке и в формате CSV. Кроме того, он предлагает функциональность для глушения журналов на основе определенных ключевых слов, что гарантирует, что конфиденциальная информация не будет записана в журнал. Этот класс идеально подходит для разработчиков, желающих внедрить надежные механизмы протоколирования в свои MQL4/5-приложения, с настраиваемыми функциями, удовлетворяющими широкий спектр потребностей в отладке и мониторинге.
Описание индикатора: Обзор PTB.mq5: Индикатор PTB.mq5 для MetaTrader 5 рассчитывает краткосрочные и долгосрочные максимумы и минимумы цен, а также уровни коррекции Фибоначчи, основанные на этих экстремумах. Особенности: Краткосрочные максимумы и минимумы: Определяет немедленную поддержку и сопротивление на заданном пользователем коротком отрезке. Долгосрочные максимумы и минимумы: Анализирует более широкие тенденции рынка за более длительный период. Уровни Фибоначчи: Показывает ключевые уровни коррекции (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) для потенциальных точек разворота. Входные параметры: shortLength: Количество свечей для краткосрочного расчета. longLength: Количество свечей для долгосрочного расчета. Визуальное представление: Различные цвета и ширина каждой линии для различения уровней high/low и Фибоначчи. Использование: Помогает трейдерам определять точки входа/выхода и отслеживать рыночные тенденции на основе исторических ценовых уровней.Code To Check And Delete Chart Objects For MT5
Скрипт сканирует текущий график в поисках любых доступных объектов графика, Считает и удаляет их соответственно, И записывает в лог имена объектов на графике соответственно.