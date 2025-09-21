TardioBot V1.05, названный в честь исторического деятеля Джузеппе Тардио, - советник для MetaTrader 5, использующий треугольную арбитражную стратегию.

Эта библиотека моделирует сценарии работы проп-трейдинговых компаний, сбрасывая баланс счета на основе настраиваемых пороговых значений прибыли и убытков во время бэктестирования, и регистрирует результаты сброса для анализа.

Этот советник (EA) для MetaTrader использует комбинацию технических индикаторов, включая RSI, ATR и скользящие средние, для выявления высоковероятных торговых возможностей. Оснащенный динамическим определением размера лота, трейлинг-стопами и корректировками на основе результатов, он предназначен для оптимизации торговых решений и эффективного управления рисками в условиях нестабильного рынка.

Советник на основе индикатора для поиска Пин-Баров iPinBar + несколько различных трейлингов