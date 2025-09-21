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Manual Scalping With Keyboard - эксперт для MetaTrader 5
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Легкий инструмент для ручного скальпинга в MT5 с помощью сочетаний клавиш.
- 1 → Купить
- 2 → Закрыть
- 3 → Продать
- 5 → Break Even
Включает в себя опции для установки ежедневного максимального убытка, автоматического SL TP, безубытка, при этом все отображается на небольшой панели на графике. Все параметры можно настроить во входных данных. Предназначен для быстрой ручной торговли, особенно полезен на индексах или фьючерсах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62920
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