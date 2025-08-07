



Индикатор волатильности/объема Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) основан на рекуррентной модели GARCH(1,1), которая используется на финансовых рынках для прогнозирования волатильности ценового действия финансовых активов. Эта статистическая модель используется в анализе финансовых временных рядов, где предполагается, что дисперсия временного ряда автокоррелирована и что член ошибки (разница между прогнозом модели и тем, что происходит на самом деле) имеет авторегрессионный скользящий средний процесс, который можно смоделировать. Вариация членов ошибки на финансовых рынках всегда неравномерна, отсюда и название "гетероскедатичность".

Финансовые институты используют модель GARCH в качестве оценщика волатильности акций, облигаций и рыночных индексов. Данный индикатор был протестирован на Forex, сырьевых товарах (XAUUSD) и криптовалютах (BTCUSD).

Входное пространство:

Гамма-переменная - постоянный член (безусловная дисперсия)

- постоянный член (безусловная дисперсия) Альфа-переменная - ARCH-коэффициент (реакция на последний шок)

- ARCH-коэффициент (реакция на последний шок) Бета-переменная - обобщенный ARCH-коэффициент (сохранение прошлой дисперсии).

- обобщенный ARCH-коэффициент (сохранение прошлой дисперсии). Окно баров - Количество баров для включения в скользящее среднее/средний.

- Количество баров для включения в скользящее среднее/средний. Пороговая шкала - По умолчанию 1.

Линии:

Кадетско-голубая линия представляет собой одношаговые прогнозные значения волатильности (дисперсии) GARCH для следующей свечи. Эта линия рассчитывается по формуле GARCH(1,1) для волатильности. Во время резких изменений доходности линия резко взлетает вверх и медленно снижается до базового уровня, что указывает на период высокой волатильности.

Красная линия представляет собой порог для определения периодов высокой/низкой волатильности. Это позволяет трейдеру идентифицировать сигнал по двум линиям, а советникам - легко определять зоны высокой волатильности. Пороговая шкала также может быть усилена. Данный индикатор может не работать по назначению на таймфреймах M1, M5.

Подробнее о GARCH: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp