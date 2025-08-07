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GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор волатильности/объема Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) основан на рекуррентной модели GARCH(1,1), которая используется на финансовых рынках для прогнозирования волатильности ценового действия финансовых активов. Эта статистическая модель используется в анализе финансовых временных рядов, где предполагается, что дисперсия временного ряда автокоррелирована и что член ошибки (разница между прогнозом модели и тем, что происходит на самом деле) имеет авторегрессионный скользящий средний процесс, который можно смоделировать. Вариация членов ошибки на финансовых рынках всегда неравномерна, отсюда и название "гетероскедатичность".
Финансовые институты используют модель GARCH в качестве оценщика волатильности акций, облигаций и рыночных индексов. Данный индикатор был протестирован на Forex, сырьевых товарах (XAUUSD) и криптовалютах (BTCUSD).
Входное пространство:
- Гамма-переменная - постоянный член (безусловная дисперсия)
- Альфа-переменная - ARCH-коэффициент (реакция на последний шок)
- Бета-переменная - обобщенный ARCH-коэффициент (сохранение прошлой дисперсии).
- Окно баров - Количество баров для включения в скользящее среднее/средний.
- Пороговая шкала - По умолчанию 1.
Линии:
- Кадетско-голубая линия представляет собой одношаговые прогнозные значения волатильности (дисперсии) GARCH для следующей свечи. Эта линия рассчитывается по формуле GARCH(1,1) для волатильности. Во время резких изменений доходности линия резко взлетает вверх и медленно снижается до базового уровня, что указывает на период высокой волатильности.
- Красная линия представляет собой порог для определения периодов высокой/низкой волатильности. Это позволяет трейдеру идентифицировать сигнал по двум линиям, а советникам - легко определять зоны высокой волатильности. Пороговая шкала также может быть усилена.
Данный индикатор может не работать по назначению на таймфреймах M1, M5.
Подробнее о GARCH: https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61205
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