CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AutoTrendLines Indicator for MQL5 - индикатор для MetaTrader 5

Copyright 2012, Rone. | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
Просмотров:
1351
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Характеристики

  • Два экстремума (тип 1): Строит линии тренда на основе двух экстремальных точек (максимумов/минимумов), определенных в заданных пользователем диапазонах баров.

  • Экстремум и дельта (тип 2): Комбинирует экстремальную точку с минимальной дельтой для получения более динамичных линий тренда.

  • Настраиваемые параметры ширины линии, цвета и диапазона сторон экстремума.

  • Линии рисуются как поддержка (розовые) и сопротивление (синие) с выбираемыми и настраиваемыми свойствами.

Входные параметры

  • Тип линии: Выберите между EXM_EXM (два экстремума) и EXM_DELTA (экстремум и дельта).

  • Сторона левого экстремума: Количество баров для проверки левого экстремума (по умолчанию: 20).

  • Right Extremum Side (Правый экстремум): Количество баров для проверки правого экстремума в Типе 1 (по умолчанию: 3).

  • Смещение от текущего бара: Смещение бара для расчетов по типу 2 (по умолчанию: 3).

  • Учесть бар перед экстремумом: Включать бар перед экстремумом в расчеты типа 2 (по умолчанию: false).

  • Ширина линий: установка толщины линий тренда (по умолчанию: 1).

  • Цвет линии поддержки/сопротивления: настройка цветов (по умолчанию: розовый для поддержки, синий для сопротивления).

  • Instance Name (Имя экземпляра): Уникальный идентификатор для экземпляра индикатора (по умолчанию: "AutoTrendLines1").

Как использовать

  1. Добавить на график: Прикрепить индикатор к любому графику MetaTrader 5.

  2. Настроить параметры: Настройте входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией.

  3. Интерпретировать линии:

    • Линия поддержки: Розовая линия, указывающая на потенциальные уровни поддержки цены.

    • Линия сопротивления: Синяя линия, указывающая на потенциальные уровни сопротивления цены.

  4. Следите за обновлениями: Линии тренда обновляются автоматически с каждым новым баром.

Примечания

  • Требуется достаточное количество исторических данных (минимальное количество баров рассчитывается в зависимости от входных настроек).

  • Текущий не сформированный бар исключается из расчетов.

  • Точки экстремума - это бары с более низкими минимумами или более высокими максимумами по сравнению с окружающими барами.


    Обратная связь

    Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы ценны для улучшения этого инструмента!


    Свяжитесь со мной:Ссылка на MQL5.

    Счастливой торговли!



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61217

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ Trend Equilibrium Indicator TrendEQ

Индикатор равновесия тренда TrendEQ динамически анализирует движения рынка, сочетая импульс и волатильность. Масштабируя импульс и волатильность рынка, TrendEQ обеспечивает надежную оценку силы и направления тренда.

Daily VWAP Daily VWAP

Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) - это простой, но мощный индикатор, который рассчитывает и отображает средневзвешенную по объему цену за каждый торговый день. Идеально подходит для определения внутридневной справедливой стоимости и поддержки ваших ежедневных торговых решений.

Пользовательские фракталы Пользовательские фракталы

Стандартные фракталы - это 2 свечи справа и 2 свечи слева. С этим пользовательским фракталом вы можете выбрать столько свечей, сколько захотите, как слева, так и справа.

GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator

Индикатор волатильности с пороговой линией на основе статистической модели Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticiticy (GARCH), используемой для анализа и прогнозирования временных рядов.