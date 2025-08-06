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AutoTrendLines Indicator for MQL5 - индикатор для MetaTrader 5
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Duy Van NguyЗдравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
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Характеристики
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Два экстремума (тип 1): Строит линии тренда на основе двух экстремальных точек (максимумов/минимумов), определенных в заданных пользователем диапазонах баров.
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Экстремум и дельта (тип 2): Комбинирует экстремальную точку с минимальной дельтой для получения более динамичных линий тренда.
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Настраиваемые параметры ширины линии, цвета и диапазона сторон экстремума.
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Линии рисуются как поддержка (розовые) и сопротивление (синие) с выбираемыми и настраиваемыми свойствами.
Входные параметры
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Тип линии: Выберите между EXM_EXM (два экстремума) и EXM_DELTA (экстремум и дельта).
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Сторона левого экстремума: Количество баров для проверки левого экстремума (по умолчанию: 20).
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Right Extremum Side (Правый экстремум): Количество баров для проверки правого экстремума в Типе 1 (по умолчанию: 3).
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Смещение от текущего бара: Смещение бара для расчетов по типу 2 (по умолчанию: 3).
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Учесть бар перед экстремумом: Включать бар перед экстремумом в расчеты типа 2 (по умолчанию: false).
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Ширина линий: установка толщины линий тренда (по умолчанию: 1).
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Цвет линии поддержки/сопротивления: настройка цветов (по умолчанию: розовый для поддержки, синий для сопротивления).
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Instance Name (Имя экземпляра): Уникальный идентификатор для экземпляра индикатора (по умолчанию: "AutoTrendLines1").
Как использовать
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Добавить на график: Прикрепить индикатор к любому графику MetaTrader 5.
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Настроить параметры: Настройте входные параметры в соответствии с вашей торговой стратегией.
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Интерпретировать линии:
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Линия поддержки: Розовая линия, указывающая на потенциальные уровни поддержки цены.
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Линия сопротивления: Синяя линия, указывающая на потенциальные уровни сопротивления цены.
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Следите за обновлениями: Линии тренда обновляются автоматически с каждым новым баром.
Примечания
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Требуется достаточное количество исторических данных (минимальное количество баров рассчитывается в зависимости от входных настроек).
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Текущий не сформированный бар исключается из расчетов.
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Точки экстремума - это бары с более низкими минимумами или более высокими максимумами по сравнению с окружающими барами.
Обратная связь
Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы ценны для улучшения этого инструмента!
Свяжитесь со мной:Ссылка на MQL5.
Счастливой торговли!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61217
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