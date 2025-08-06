Точки экстремума - это бары с более низкими минимумами или более высокими максимумами по сравнению с окружающими барами.







Обратная связь

Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы ценны для улучшения этого инструмента!





Свяжитесь со мной:Ссылка на MQL5.

Счастливой торговли!