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Индикаторы

Пользовательские фракталы - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор предназначен для того, чтобы вы могли выбрать, сколько баров вы хотите сформировать для фрактала, который является ничем иным, как вершиной или дном.


В данном примере у меня 5 баров слева и 2 справа, это сформирует вершину и дно при таких настройках



Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/61233

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

Индикатор AutoTrendLines автоматически рисует линии тренда поддержки и сопротивления на графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые ценовые уровни, используя два метода: Два экстремума (тип 1) или Экстремум и Дельта (тип 2). Линии пересчитываются только при формировании нового бара, что обеспечивает эффективную работу.

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ Trend Equilibrium Indicator TrendEQ

Индикатор равновесия тренда TrendEQ динамически анализирует движения рынка, сочетая импульс и волатильность. Масштабируя импульс и волатильность рынка, TrendEQ обеспечивает надежную оценку силы и направления тренда.

GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator GARCH Indicator - Industrial Level Volatility Estimator

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Pending tread EA (Best for Gold) Pending tread EA (Best for Gold)

Советник Pending_tread - это универсальный и простой в использовании торговый робот, предназначенный для автоматизации размещения и управления несколькими отложенными ордерами, расположенными в виде сетки выше и ниже текущей рыночной цены. Этот советник хорошо подходит для скальпинговых стратегий и может работать на любом таймфрейме или валютной паре, что делает его очень гибким для различных стилей торговли.