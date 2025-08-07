Этот индикатор предназначен для того, чтобы вы могли выбрать, сколько баров вы хотите сформировать для фрактала, который является ничем иным, как вершиной или дном.





В данном примере у меня 5 баров слева и 2 справа, это сформирует вершину и дно при таких настройках









