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Пользовательские фракталы - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор предназначен для того, чтобы вы могли выбрать, сколько баров вы хотите сформировать для фрактала, который является ничем иным, как вершиной или дном.
В данном примере у меня 5 баров слева и 2 справа, это сформирует вершину и дно при таких настройках
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/61233
Индикатор AutoTrendLines автоматически рисует линии тренда поддержки и сопротивления на графике MetaTrader 5. Он определяет ключевые ценовые уровни, используя два метода: Два экстремума (тип 1) или Экстремум и Дельта (тип 2). Линии пересчитываются только при формировании нового бара, что обеспечивает эффективную работу.Trend Equilibrium Indicator TrendEQ
Индикатор равновесия тренда TrendEQ динамически анализирует движения рынка, сочетая импульс и волатильность. Масштабируя импульс и волатильность рынка, TrendEQ обеспечивает надежную оценку силы и направления тренда.
Индикатор волатильности с пороговой линией на основе статистической модели Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticiticy (GARCH), используемой для анализа и прогнозирования временных рядов.Pending tread EA (Best for Gold)
Советник Pending_tread - это универсальный и простой в использовании торговый робот, предназначенный для автоматизации размещения и управления несколькими отложенными ордерами, расположенными в виде сетки выше и ниже текущей рыночной цены. Этот советник хорошо подходит для скальпинговых стратегий и может работать на любом таймфрейме или валютной паре, что делает его очень гибким для различных стилей торговли.