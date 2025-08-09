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Candlestick patterns - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор, отображающий свечные паттерны на графике.
Вы можете выбрать один из этих паттернов:
@ Conor Mcnamara Спасибо, что нашли и исправили ошибку.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54723
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