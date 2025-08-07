



广义自回归条件异方差（GARCH） 波动率/交易量指标基于 GARCH（1，1）递归模型，该模型在金融市场中用于预测金融资产价格波动。该统计模型用于金融时间序列分析，其中假定时间序列的方差是自相关的，误差项（模型预测与实际情况之间的差异）有一个可建模的自回归移动平均过程。金融市场的误差项变化总是不规则的，因此被称为异 方差。

金融机构使用 GARCH 模型作为股票、债券和市场指数波动性的估计指标。该指标已在外汇、商品（XAUUSD）和加密货币（BTCUSD）中进行了测试。

输入空间：

伽马变量 -常数项（无条件方差）

-常数项（无条件方差） 阿尔法变量 - ARCH 系数（对上次冲击的反应）

- ARCH 系数（对上次冲击的反应） Beta 变量 - 广义 ARCH 系数（过去方差的持续性）

- 广义 ARCH 系数（过去方差的持续性） 条形图窗口 - 滚动平均值/统计量中包含的条形图数量。

- 滚动平均值/统计量中包含的条形图数量。 阈值刻度- 默认为 1。

行：

蓝色线代表下一根蜡烛的 GARCH 波动率（方差）一步预测值。该线使用 GARCH(1,1) 波动率公式计算。在收益率急剧变化时，该线会飙升，然后慢慢衰减回基线，这表示波动率较高的时期。

红线代表识别高/低波动期的临界值。这样，交易者就能识别双线交叉信号，专家顾问也能轻松识别高波动区域。阈值刻度还可以放大。 该指标在 M1、M5 时间框架下可能无法正常工作。

了解有关 GARCH 的更多信息： https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp