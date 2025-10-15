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Индикаторы

Hacking objects in an EX5 - индикатор для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Этот код демонстрирует, как можно изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода. Есть некоторые индикаторы, которые не используют буферы, а только объекты. Было бы просто, если бы входы можно было изменять с помощью iCustom, но это возможно только в том случае, если индикатор использует буферы для отрисовки элементов. А если индикатор использует только объекты?


Для демонстрации используется индикатор свободного рынка для MT5 под названием "PZ Multidiagonals MT5". Вам необходимо установить этот индикатор с рынка, прежде чем пытаться протестировать этот код в его нынешнем виде.

Для того чтобы начать манипулировать объектами, нам необходимо имя префикса объекта. Функция LogChartObjectNames() создана для записи в журнал всех имен объектов, которые существуют в индикаторе.

Затем объектами можно манипулировать с помощью функции ModifyChartObjects(), которая передает два параметра. Префиксное имя (которое должно быть начальной частью описательного имени объекта) и целое число, которое служит для передачи того, сколько объектов должно быть немодифицировано или "пощажено" для данного конкретного объекта.


Индикатор PZ Multidiagonals - это трендовый индикатор, который автоматически рисует линии тренда, но немного перебарщивает. Вот как выглядит предустановка по умолчанию:


Из окна данных видно, что в этом индикаторе не используются буферы. Все строится с помощью объектов.


Теперь, начав с чистого графика и загрузив этот индикатор "Hacking Objects.mq5", вы увидите, как я удалил множество трендовых линий и оставил наиболее актуальные, на мой взгляд, не с помощью доступа к входам, а с помощью взлома объектов:






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50895

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