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Hacking objects in an EX5 - индикатор для MetaTrader 5
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Этот код демонстрирует, как можно изменять объекты в индикаторе, не имея исходного кода. Есть некоторые индикаторы, которые не используют буферы, а только объекты. Было бы просто, если бы входы можно было изменять с помощью iCustom, но это возможно только в том случае, если индикатор использует буферы для отрисовки элементов. А если индикатор использует только объекты?
Для демонстрации используется индикатор свободного рынка для MT5 под названием "PZ Multidiagonals MT5". Вам необходимо установить этот индикатор с рынка, прежде чем пытаться протестировать этот код в его нынешнем виде.
Для того чтобы начать манипулировать объектами, нам необходимо имя префикса объекта. Функция LogChartObjectNames() создана для записи в журнал всех имен объектов, которые существуют в индикаторе.
Затем объектами можно манипулировать с помощью функции ModifyChartObjects(), которая передает два параметра. Префиксное имя (которое должно быть начальной частью описательного имени объекта) и целое число, которое служит для передачи того, сколько объектов должно быть немодифицировано или "пощажено" для данного конкретного объекта.
Индикатор PZ Multidiagonals - это трендовый индикатор, который автоматически рисует линии тренда, но немного перебарщивает. Вот как выглядит предустановка по умолчанию:
Из окна данных видно, что в этом индикаторе не используются буферы. Все строится с помощью объектов.
Теперь, начав с чистого графика и загрузив этот индикатор "Hacking Objects.mq5", вы увидите, как я удалил множество трендовых линий и оставил наиболее актуальные, на мой взгляд, не с помощью доступа к входам, а с помощью взлома объектов:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50895
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