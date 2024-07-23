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Индикаторы

TimeBar - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Просмотров:
6513
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта. 


Особенности:
  • Выбор шрифта
  • Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький
  • Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши и перенести в любое место на график, оно продолжит обновляться, как обычно
  • Визуальное оповещение. Вы можете установить заданное число секунд до закрытия текущего бара, при достижении которых время окрасится в заданный в настройках предупредительный цвет
Настройки:
  • Выбор какого время отображать
  • Цвет каждого времени (для графических объектов)
  • Алерт, который будет оповещать о скором закрытии бара
Fractals Dynamic Fractals Dynamic

Модификация стандартного индикатора Фрактал

ZZVolatility ZZVolatility

Ещё один зиг заг. ZigZag

Panel for Calculating History Profit Panel for Calculating History Profit

Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели.

JSON JSON

Serialization and deserialization of the JSON format