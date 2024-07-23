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TimeBar - индикатор для MetaTrader 5
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Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.
Особенности:
- Выбор шрифта
- Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький
- Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши и перенести в любое место на график, оно продолжит обновляться, как обычно
- Визуальное оповещение. Вы можете установить заданное число секунд до закрытия текущего бара, при достижении которых время окрасится в заданный в настройках предупредительный цвет
Настройки:
Fractals Dynamic
Модификация стандартного индикатора ФракталZZVolatility
Ещё один зиг заг. ZigZag
Panel for Calculating History Profit
Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели.JSON
Serialization and deserialization of the JSON format