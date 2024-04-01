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Second Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.
В настройках:
Количество дней-если поставить слишком много дней, то может долго рассчитываться.
Таймфрейм в секундах.
Выбор отображать бары или свечи.
Сравнивал с графиками эталонной утилиты, индикатор вроде рисует свечи правильно.
Вы должны понимать, что это не полноценный секундный график, а всего лишь индикатор.
На него нельзя повесить другие индикаторы. Если вы установите другие индикаторы, то они будут показывать значения таймфрейма графика, а не секундного.
Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.Simple_Session_Price_Change
Простейший индикатор, показывающий на текущем символе изменение цены в % с момента открытия торговой сессии.
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