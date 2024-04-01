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Индикаторы

Second Bars - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.

В настройках:

Количество дней-если поставить слишком много дней, то может долго рассчитываться.

Таймфрейм в секундах.

Выбор отображать бары или свечи.


Сравнивал с графиками эталонной утилиты, индикатор вроде рисует свечи правильно.

Вы должны понимать, что это не полноценный секундный график, а всего лишь индикатор. 

На него нельзя повесить другие индикаторы. Если вы установите другие индикаторы, то они будут показывать значения таймфрейма графика, а не секундного.


    YY_Cross_2_Ma YY_Cross_2_Ma

    Стратегия пересечения двух скользящих средних - это одна из наиболее распространенных торговых стратегий на рынке финансов. Она основана на использовании двух скользящих средних (обычно долгосрочной и короткосрочной) и сигнализирует о входе в позицию на основе их пересечения.

    Simple_Session_Price_Change Simple_Session_Price_Change

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