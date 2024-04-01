Индикатор рисует на графике произвольный секундный таймфрейм.

В настройках:

Количество дней-если поставить слишком много дней, то может долго рассчитываться.

Таймфрейм в секундах.

Выбор отображать бары или свечи.





Сравнивал с графиками эталонной утилиты, индикатор вроде рисует свечи правильно.

Вы должны понимать, что это не полноценный секундный график, а всего лишь индикатор.

На него нельзя повесить другие индикаторы. Если вы установите другие индикаторы, то они будут показывать значения таймфрейма графика, а не секундного.



