Простейший советник, который устанавливает отложенные ордера на некотором расстоянии Indent от экстремумов предыдущего дня.

Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами.

Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.

Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.