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Breakeven line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает уровень безубытка открытых позиций с учётом свопа и комиссии за сделки.
Можно задать Magic number по позициям которого нужно определить уровень безубытка или оставив параметр MagicNumber равным нулю, будут учтены все позиции одного направления.
GRat Order Exchange
Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами.Simple_High_Low_Day_Pending_Order
Простейший советник, который устанавливает отложенные ордера на некотором расстоянии Indent от экстремумов предыдущего дня.
Color Levels
Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.SL_TP
Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.