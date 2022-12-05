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Индикаторы

Breakeven line - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
6001
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает уровень безубытка открытых позиций с учётом свопа и комиссии за сделки.

Можно задать Magic number по позициям которого нужно определить уровень безубытка или оставив параметр MagicNumber равным нулю, будут учтены все позиции одного направления.

    GRat Order Exchange GRat Order Exchange

    Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами.

    Simple_High_Low_Day_Pending_Order Simple_High_Low_Day_Pending_Order

    Простейший советник, который устанавливает отложенные ордера на некотором расстоянии Indent от экстремумов предыдущего дня.

    Color Levels Color Levels

    Color Levels - удобный инструмент для тех, кто применяет в торговле технический анализ и использует такие инструменты, как Трендовая линия и Прямоугольник.

    SL_TP SL_TP

    Выставление Stop Loss и Take Profit открытых позиций или ордеров вручную, советником не выставляющем SL или TP или скриптом.