С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей 3 Black Crows (три черные вороны) и 3 White Soldiers (3 белых солдата) в комбинации с сигналами индикатора Stochastic.

1. Паттерны "3 Black Crows" и 3 "White Soldiers" и их распознавание

1.1. Паттерн "Три черные вороны" (3 Black Crows)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного выше предыдущего закрытия, а закрывается значительно ниже предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (бычьего) тренда.





Рис. 1. Свечной паттерн "3 Black Crows"



Распознавание паттерна "3 Black Crows" реализовано в методе CheckPatternThreeBlackCrows класса CCandlePattern:



bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )<MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )<MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "3 Black Crows" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) класса CCandlePattern.

1.2. Паттерн"Три белых солдата" (3 White Soldiers)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного ниже предыдущего закрытия, а закрывается значительно выше предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (медвежьего) тренда.





Рисунок 2. Свечной паттерн "3 White Soldiers"



Метод распознавания модели "3 White Soldiers":

bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )>MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )>MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "3 White Soldiers" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) класса CCandlePattern.





2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором Stochastic

Сигналы входа в длинную или короткую позицию подаются только при условии, что разворотная фигура на диаграмме свечей подтверждается положением стохастического осциллятора. Значение сигнальной линии %D должно быть выше, или ниже соответствующего критического уровня (30 и 70).

Сигналы выхода из позиций формируются в зависимости от дальнейшего поведения %D. Если %D достигает противоположной рынку отметки (80 в длинной и 20 в короткой позициях) или если %D не подтверждает сигнала разворота и достигает уровня 20 в длинной и 80 в короткой позициях.





Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "3 белых солдата" с подтверждением от индикатора Stochastic



Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CBC_WS_Stoch::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CBC_WS_Stoch::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).



2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Three White Soldiers (три белых солдата) и выполнение условия StochSignal(1)<30 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре меньше 30): Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 20 (снизу вверх) или уровня 80 (снизу вверх).

int CBC_WS_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции

Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Three Black Crows (три черные вороны) и выполнение условия StochSignal(1)>70 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре больше 70): Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 80 (сверху вниз) или уровня 20 (сверху вниз).

int CBC_WS_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }







2.3 Создание эксперта на основе торговых сигналов разворотной модели "3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic" при помощи Мастера MQL5

Класс CBC_WS_Stoch не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acbc_ws_stoch_m.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог \папка терминала\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acbc_ws_stoch_ms.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by Stochastic":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_ABC_WS_Stoch.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.





2.4 Результаты тестирования

Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 2010.01.01-2011.02.02, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).





Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_acbc_ws_stoch.mq5.