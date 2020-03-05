Советник OpenTimeTral выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует трейлингстоп для первого рыночного ордера. Ограничения выбора типов ордеров: 1. Можно выбрать только один тип рыночного ордера, либо Buy, либо Sell. И с выбранным рыночным ордером нельзя выбрать отложенные ордера. 2. Отложенные и лимитные ордера можно выбирать в любом сочетании. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell

Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!