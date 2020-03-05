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Индикаторы

Average Day Range - индикатор для MetaTrader 4

Martingeil
Martingeil

Martingeil

3 кода 3 темы 450 комментариев
Просмотров:
10578
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

По просьбе форумянина MakarFX из ветки "Напишу индикатор бесплатно" 

https://www.mql5.com/ru/forum/96157/page82#comment_15225470

Настройки индикатора:

input int   CountDays  = 1;        // история дней, 1-текущий день
input color col_R1     = clrRed;   // цвет квадрата от лоу
input color col_S1     = clrBlue;  // цвет квадрата от хай
input int   style      = 0;        // стиль линии квадрата
input int   widh       = 2;        // толщина линии квадрата
input bool  FillBack   = false;    // Заливать объекты

Формула:

range  = ((high1-low1)+(high2-low2)+(high3-low3)+(high4-low4)+(high5-low5))/5.0;

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    Советник по времени с трейлингстопом. Советник по времени с трейлингстопом.

    Советник OpenTimeTral выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует трейлингстоп для первого рыночного ордера. Ограничения выбора типов ордеров: 1. Можно выбрать только один тип рыночного ордера, либо Buy, либо Sell. И с выбранным рыночным ордером нельзя выбрать отложенные ордера. 2. Отложенные и лимитные ордера можно выбирать в любом сочетании. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell

    Sven Sven

    Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!

    Библиотека для работы с COM-объектами. Библиотека для работы с COM-объектами.

    Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.

    Советник по времени с динамическим трейлингстопом и трейлингпрофитом. Советник по времени с динамическим трейлингстопом и трейлингпрофитом.

    Советник OpenTimeTral2 выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует динамический трейлингстоп и трейлингпрофит для первого рыночного ордера. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется динамический трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell и уменьшает Трейлингстоп при приближении к ТейкПрофит по формуле линейного уменьшения в первом варианте и убыстряющегося по обратной связи во втором варианте. Для TakeProfit так же используется трейлинг на постоянную величину. При приближении текущей цены к уровню TakeProfit, Тейкпрофит модифицируется на расстояние TralingProfit.