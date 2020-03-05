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Average Day Range - индикатор для MetaTrader 4
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По просьбе форумянина MakarFX из ветки "Напишу индикатор бесплатно"
https://www.mql5.com/ru/forum/96157/page82#comment_15225470
Настройки индикатора:
input int CountDays = 1; // история дней, 1-текущий день input color col_R1 = clrRed; // цвет квадрата от лоу input color col_S1 = clrBlue; // цвет квадрата от хай input int style = 0; // стиль линии квадрата input int widh = 2; // толщина линии квадрата input bool FillBack = false; // Заливать объекты
Формула:
range = ((high1-low1)+(high2-low2)+(high3-low3)+(high4-low4)+(high5-low5))/5.0;
Советник OpenTimeTral выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует трейлингстоп для первого рыночного ордера. Ограничения выбора типов ордеров: 1. Можно выбрать только один тип рыночного ордера, либо Buy, либо Sell. И с выбранным рыночным ордером нельзя выбрать отложенные ордера. 2. Отложенные и лимитные ордера можно выбирать в любом сочетании. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров SellSven
Простенький сеточник, вход рыночными ордерами и добавление объема в случае неудовлетворительного движения рынка. Возможно есть у кого пожелания или советы по усовершенствованию - пишите, будем обсуждать!
Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5.Советник по времени с динамическим трейлингстопом и трейлингпрофитом.
Советник OpenTimeTral2 выставляет выбранные типы ордеров в назначенное время и использует динамический трейлингстоп и трейлингпрофит для первого рыночного ордера. После преобразования первого отложенного или лимитного ордера в рыночный, оставшиеся отложенные и лимитные ордера удаляются. Для рыночного ордера используется динамический трейлингстоп. Stoploss модифицируется на расстояние, не больше значения Трейлингстоп от текущей цены Bid, для ордеров Buy, и от цены Ask, для ордеров Sell и уменьшает Трейлингстоп при приближении к ТейкПрофит по формуле линейного уменьшения в первом варианте и убыстряющегося по обратной связи во втором варианте. Для TakeProfit так же используется трейлинг на постоянную величину. При приближении текущей цены к уровню TakeProfit, Тейкпрофит модифицируется на расстояние TralingProfit.