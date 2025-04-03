트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼

메타트레이더 5 플랫폼 베타 빌드 2155: MQL5의 가시성 영역, 전략 테스터의 글로벌 업데이트 및 내장 호스팅 제공

fxsaber, 2019.10.04 07:18 오후.

tst 파일 형식을 열고 테스터의 캐시 폴더를 샌드박스에 배치하면 테스터 결과의 분석기/수정기가 되는 새로운 유형의 마켓 상품을 만들 수 있습니다.





예를 들어, 캐시에서 사용 가능한 모든 단일 패스를 표시하는 Market-combine을 작성할 수 있습니다.

마우스로 필요한 항목을 선택하면 결합된 통계가 표시됩니다.

불필요한 패스로부터 캐시를 정리합니다.

패스로부터 적절한 가중치 계수를 사용하여 최적의 포트폴리오를 계산합니다.

각 패스에 대한 최적의 매매주기를 표시합니다.

필터를 포함한 자체적인 대화형 통계 시각화를 제공합니다.

최적의 MM을 계산합니다.

히스토리의 각 헤지 포지션에 대해 주문개시가격 베스트(포지션의 수명 기간 동안 가장 좋은 개시 가격), 주문종가 베스트(유사), 주문개시가격 길이(포지션의 수명 기간 동안 주문개시가격보다 나쁘지 않은 기간), 주문종가 길이(유사), 주문이익 베스트(원래 포지션의 수명 기간 동안 유사한 포지션의 가능한 최고 이익)를 표시합니다.

각 헤지 포지션의 효율을 표시합니다.

레이턴시가 활성화된 경우 결과를 계산합니다.

다양한 주문 체결 설정(슬라이드 여부 등) 및 커미션에서 결과를 계산합니다.

설정(슬라이드 여부 등) 및 커미션에서 결과를 계산합니다. 다른 틱 기록에 대한 TS 결과를 표시합니다.

...