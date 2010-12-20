CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

History of trade - скрипт для MetaTrader 5

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4663
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт предназначен для переноса истории сделок на график.

Скрипт отображения сделок на графике

Graphic Panel Contest Graphic Panel Contest

Панель управления для конкурса "Лучшая панель управления на MQL5".

TradeXpert TradeXpert

Панель управления для участия в конкурсе.

Мультивалютный индикатор "Индекс доллара" iUSDx Мультивалютный индикатор "Индекс доллара" iUSDx

Пример использвания Панели управления мультивалютным режимом "Control panel MCM" для построения мультивалютных индикаторов. В качестве примера выбран мультивалютный индикатор "Индекс доллара".

OptimReport v2.15 OptimReport v2.15

Функция подбора критерия для переменной "Custom мax" для функции OnTester(), с просмотром таблицы результатов оптимизации со всеми показателями через HTML файл