CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorBars - индикатор для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4840
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.

ColorBars

Chaikin Volatility (CHV) Chaikin Volatility (CHV)

Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.

Chaikin Oscillator (CHO) Chaikin Oscillator (CHO)

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.

ColorLine ColorLine

Индикатор ColorLine отображает скользящую среднюю, окрашенную различными цветами.

ColorCandlesDaily ColorCandlesDaily

Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.