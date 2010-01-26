Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorBars - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.
Chaikin Volatility (CHV)
Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.Chaikin Oscillator (CHO)
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.
ColorLine
Индикатор ColorLine отображает скользящую среднюю, окрашенную различными цветами.ColorCandlesDaily
Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.