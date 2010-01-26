Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.