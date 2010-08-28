Ставь лайки и следи за новостями
Moving Averages, multi-timeframe - индикатор для MetaTrader 5
traderak20, на базе кода iUniMA.mq5, написаннного Integer
Индикатор iUniMA MTF позволяет выбирать для расчета различные типы скользящих средних (SMA, EMA, SMMA, LWMA, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA и VIDYA).
Реализована возможность расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).
По сравнению с оригинальным iUniMA indicator у него есть дополнительный входной параметр - второй таймфрейм (InpTimeFrame_2).
Два примера:
- timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен - Close (по ценам закрытия):
Для любого бара таймфрейма timeframe_1 индикатор покажет последний бар таймфрейма timeframe_2, время закрытия которого меньше или равно бару таймфрейма timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.
- timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен Open (по ценам открытия):
Для любого бара таймфрейма timeframe_1, индикатора покажет самый последний бар таймфрейма timeframe_ с временем открытия меньше или равному времени открытия бара на таймфрейме timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.
Логика здесь в случае расчета индикаторов во время открытия бара. В этом случае при открытии нового 5-минутного бара, вы будете знать лишь цену открытия (Open) первого из пяти минутных баров, из которых он состоит. Поэтому цена открытия второго минутного бара из этих пяти минутных баров игнорируется при расчетах.
Вы можете комбинировать любой таймфрейм с любым, даже если они не синхронизированы, к примеру timeframe_1 = M5 и timeframe_2 = M12. Индикатор позаботится о том, чтобы они оставались синхронизированы. Этот реализовано примерно так, как описано выше.
Подробности и пояснения можно найти в документе Excel, приложенному к MACD Histogram MTF MC.
При переключении между таймфреймами, индикатору потребуется некоторое время для загрузки данных. Если данные не отображаются, обновите график вручную.
Для включения/выключения сообщений об ошибках установите нужное значение переменной:
bool ShowErrorMessages=false; // вкл/выкл сообщения об ошибках (для отладки)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/180
