MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color

Это индикатор MACD с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика).



Для расчета значений индикатора можно выбрать любой из обычных типов цен.



В случаях, когда в параметрах индикатора указан таймфрейм, меньший, чем текущий таймфрейм графика, показать все значения не представляется возможным. В этом случае, в зависимости от выбранного типа цен, индикатор будет использовать разные подходы для получения наиболее приемлемых значений.



Два примера:



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен - Close (по ценам закрытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1 индикатор покажет последний бар таймфрейма timeframe_2, время закрытия которого меньше или равно бару таймфрейма timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.



timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен Open (по ценам открытия):

Для любого бара таймфрейма timeframe_1, индикатора покажет самый последний бар таймфрейма timeframe_ с временем открытия меньше или равному времени открытия бара на таймфрейме timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.



Логика здесь в случае расчета индикаторов во время открытия бара. В этом случае при открытии нового 5-минутного бара, вы будете знать лишь цену открытия (Open) первого из пяти минутных баров, из которых он состоит. Поэтому цена открытия второго минутного бара из этих пяти минутных баров игнорируется при расчетах.



Вы можете комбинировать любой таймфрейм с любым, даже если они не синхронизированы, к примеру timeframe_1 = M5 и timeframe_2 = M12. Индикатор позаботится о том, чтобы они оставались синхронизированы. Этот реализовано примерно так, как описано выше.



Прилагаемый лист Excel (Conversion between timeframes.zip) содержит примеры всех возможных типов комбинаций и более наглядное объяснение. Также взгляните на исходный код, чтобы посмотреть как это реализовано. Надеюсь, это поможет вам в создании ваших собственных мультитаймфреймовых индикаторов.



При переключении между таймфреймами, индикатору потребуется некоторое время для загрузки данных. Если данные не отображаются, обновите график вручную.



Для работы индикатора требуется файлы:

MovingAverages.mqh (по умолчанию располагается в папке \MQL5\Include)

Для работы индикатора скопируйте оба файла MACD_Histogram_MTF_MC.mq5 и MACD_Histogram_MC.mq5 в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Для включения/выключения сообщений об ошибках установите нужное значение переменной:

bool ShowErrorMessages= false ;



