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Индикаторы

DailyGoOnGraph - индикатор для MetaTrader 4

Sergei789
Sergei789

Sergei789

3 кода 4 комментария
Просмотров:
8238
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике предполагаемый диапазон дневного хода валютной пары — средний, 75% от максимального и 95% от максимального (т.е. без учета "выбросов"). Границы настраиваемые. Глубина истории, на которой вычисляется волатильность, также настраиваемая (по умолчанию — последние 50 дней).

Daily Box Daily Box

Индикатор прямоугольного распределения графика на дни недели, цены закрытия и открытия дня, разделение по цветам, каждый день подписан.

Taf Taf

Индикатор Taf.

Directed Movement Directed Movement

Дважды сглаженный индикатор RSI.

Pivot_BOX Pivot_BOX

Дневные уровни поддержки и сопротивления.