Индикатор отображает на графике предполагаемый диапазон дневного хода валютной пары — средний, 75% от максимального и 95% от максимального (т.е. без учета "выбросов"). Границы настраиваемые. Глубина истории, на которой вычисляется волатильность, также настраиваемая (по умолчанию — последние 50 дней).