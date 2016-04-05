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DailyGoOnGraph - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает на графике предполагаемый диапазон дневного хода валютной пары — средний, 75% от максимального и 95% от максимального (т.е. без учета "выбросов"). Границы настраиваемые. Глубина истории, на которой вычисляется волатильность, также настраиваемая (по умолчанию — последние 50 дней).
Daily Box
Индикатор прямоугольного распределения графика на дни недели, цены закрытия и открытия дня, разделение по цветам, каждый день подписан.Taf
Индикатор Taf.
Directed Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI.Pivot_BOX
Дневные уровни поддержки и сопротивления.