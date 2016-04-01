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Индикаторы

Daily Box - индикатор для MetaTrader 4

Daniil Kurmyshev
Daniil Kurmyshev

Daniil Kurmyshev

4.9 (52)
3 продукта 4 кода 2 темы 92 комментария
Просмотров:
11189
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует заданное количество дней, распределяя таким образом график на отдельные прямоугольники, отличные по цветам и подписанные по дням недели, также есть возможность включения и отключения дополнительных прямоугольников, цен открытия и закрытия дня, которые также распределены по цветам.

Taf Taf

Индикатор Taf.

ea_OSMA_system ea_OSMA_system

Советник использует индикатор OSMA.

DailyGoOnGraph DailyGoOnGraph

Индикатор отображает предполагаемый дневной диапазон хода валютной пары, вычисленный на исторической волатильности.

Directed Movement Directed Movement

Дважды сглаженный индикатор RSI.