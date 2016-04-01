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Daily Box - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует заданное количество дней, распределяя таким образом график на отдельные прямоугольники, отличные по цветам и подписанные по дням недели, также есть возможность включения и отключения дополнительных прямоугольников, цен открытия и закрытия дня, которые также распределены по цветам.
Taf
Индикатор Taf.ea_OSMA_system
Советник использует индикатор OSMA.
DailyGoOnGraph
Индикатор отображает предполагаемый дневной диапазон хода валютной пары, вычисленный на исторической волатильности.Directed Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI.