Индикатор рисует заданное количество дней, распределяя таким образом график на отдельные прямоугольники, отличные по цветам и подписанные по дням недели, также есть возможность включения и отключения дополнительных прямоугольников, цен открытия и закрытия дня, которые также распределены по цветам.