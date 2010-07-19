CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Фильтр Ходрика-Прескота - индикатор для MetaTrader 5

gpwr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Vladimir
Просмотров:
8248
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фильтр Ходрика-Прескота часто используется для сглаживания финансовых рядов с целью выявления сезонных колебаний и трендов. Фильтр на взгляд имеет нулевую задержку. Его последние значения перерисовываются, что является общим недостатком всех фильтров без задержки.

Я пытался применить этот фильтр для разных целей: для построения ценовых каналов, для использования в качестве индикатора смены трендов и т.п. Но во всех случаях этот фильтр не обладал существенными преимуществами перед EMA, LWMA или AMA.

Я также заметил, что цены сглаженные этим фильтром очень близки главному базисному вектору из метода главных компонент (Principal Component Analysis - PCA). По-видимому, существует математическая связь между фильтром Ходрика-Прескота и PCA. Выставляю этот фильтр здесь для тех кому он нужен, так что без критики плиз. Сам я им не пользуюсь, хотя буду благодарен идеям по его возможному использованию.

Фильтр Ходрика-Прескота

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе. Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.

Скользящая средняя, использующая квазицифровой фильтр + MACD на ее основе.

iS7N_TREND.mq5 iS7N_TREND.mq5

Теперь двухцветный, или даже двухрежимный индикатор тренда, с ограничением кол-ва расчитываемых баров.

Советник "Метод Пуриа" Советник "Метод Пуриа"

Советник на основе стратегии форекс "Метод Пуриа".

iHeikenAshiSm iHeikenAshiSm

Индикатор Heiken Ashi со сглаживанием.