Уже давно подмечено, что в периоды кризиса самые лучшие индикаторы - это машки :)

Робот входит в рынок при пересечении 2-х индикаторов МА после того, как цена прошла Delta пунктов в нужном направлении.

Сначала запоминается тип сигнала после пересечения, а потом идет сравнение отклонения цены от момента пересечения. Отступ требуется для того, чтобы при боковом движении сделки не совершались.Текущий отступ показывается на экране торгуемой пары.

Выход из позиций по противоположному сигналу, TP или SL. При этом используется trailing stop (его можно отключать).

