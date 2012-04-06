Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Торговый советник Delayer - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9181
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Уже давно подмечено, что в периоды кризиса самые лучшие индикаторы - это машки :)
Робот входит в рынок при пересечении 2-х индикаторов МА после того, как цена прошла Delta пунктов в нужном направлении.
Сначала запоминается тип сигнала после пересечения, а потом идет сравнение отклонения цены от момента пересечения. Отступ требуется для того, чтобы при боковом движении сделки не совершались.Текущий отступ показывается на экране торгуемой пары.
Выход из позиций по противоположному сигналу, TP или SL. При этом используется trailing stop (его можно отключать).
Картинка:
Скальпер, работающий одновременно на нескольких инструментах. Создан на основе модульной конструкции. Есть управление общим профитом и динамически рассчитываемые СТОПы. Шаблон для конструирования мультивалютных стратегий.Point
Возвращает прибыль в пунктах и др.
Советник закрывает все ордера при достижении заданного размера профита или убытка в валюте депозита.s-PSI@ControlExit v.20.12.2012
Многофункциональный скрипт: закрывает(в том числе и по частям)\удаляет ордера (фильтры по типу, магику, профитности), при необходимости открывает реверсный ордер "взамен" закрытому.